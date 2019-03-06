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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
06.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de 5. yıldız harekatı!

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Fenerbahçe'de 5. yıldız harekatı!

Fenerbahçe, 1959 yılı öncesinde kazanılan 9 şampiyonluk için düğmeye bastı...

Süper Lig’de 19 zaferi olan F.Bahçe’nin, 1959’dan önce TFF tarafından organize edilen Türkiye Futbol Birinciliği’nde 3, Milli Küme’de 6 olmak üzere 9 şampiyonluğu daha bulunuyor. Yönetici Metin Sipahioğlu konuya dair, “9 Türkiye şampiyonluğu, Fenerbahçe’nin yüzde 100 hakkıdır. Haklı davamıza sonuna kadar hep birlikte sahip çıkacağız” dedi.

GEÇEN hafta Süper Lig’deki 2000. maçına Rize karşısında çıkan F.Bahçe, bu mücadelenin ardından resmi sitedeki açıklamada, “Türkiye’nin ilk deplasmanlı ulusal ligi ‘Milli Küme’deki maçlarımızla birlikte 2 bin 154’üncü lig maçımızı oynadık” ifadelerine yer vermişti. Sarı lacivertliler, 1959 öncesindeki 9 Türkiye şampiyonluğu ile ilgili yeni ve kapsamlı bir süreç başlattı. F.Bahçe’nin gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından, Türkiye’de 5. yıldızı takan ilk kulüp olmak için gerekli hukuki girişimlere başlayacağı belirtildi.

‘Söz konusu 9 şampiyonluk F.Bahçe’nin yüzde 100 hakkı’

DÜN Twitter’dan açıklama yapan F.Bahçe Yöneticisi Metin Sipahioğlu, “Hep söylediğimiz gibi, bu işin iki ayağı var. Önce iletişim, sonra hukuk. Önümüzdeki süreçlerde, iletişim ayağı daha ileri boyutlara getirilip tamamlandığında, hukuki başvurular da gerçekleşecektir. Haklı davamıza sonuna kadar hep birlikte sahip çıkacağız! Bizzat TFF tarafından düzenlenmiş-oynatılmış, 1959 öncesi döneme ait 9 Türkiye Şampiyonluğu, Fenerbahçe’nin yüzde 100 hakkıdır. Dünyanın hemen hemen her yerinde, ülke federasyonunun oynattığı ve ulusal olan tüm emsalleri sayılmaktadır. Ana kıstaslar açıkça bunlardır” dedi.

Almanya Lig Kupası’ndaki R. Wien detayı ve Genoa...

AVRUPA’daki birçok örnek de, Sipahioğlu’nun dünyadaki federasyonlar ile ilgili sözlerinin haklılığını ortaya koyuyor. Öyle ki; İşgal altındaki Avusturya’nın takımı Rapid Wien’in 1941 yılında işgalci ülke Almanya’nın liginde oynaması ve şampiyon olması sonucu günümüzde verilen Almanya Lig Kupası’nın üzerinde diğer takımlarla beraber Rapid Wien’in de adı yer alıyor. Ayrıca; ilk olarak 1898’de oynanmaya başlanan ve 1929’da profesyonel statüye geçen İtalya Ligi’nde, tüm zaferlerini 1929 senesi öncesindeki amatör dönemde elde eden Genoa takımının resmi kayıtlara göre toplamda 9 şampiyonluğu bulunuyor.

ATATÜRK YADiGÂRI KUPA

4-6 Eylül 1936’da İstanbul’a gelen İngiltere Kralı VIII. Edward, ziyaretinin ardından Atatürk’e 4 kilo ağırlığında gümüş bir bibloyu hediye olarak gönderir. O biblo şimdi, F.Bahçe müzesindedir. Çünkü 1937’de Milli Küme Şampiyonu olan F.Bahçe’ye kupa sunulmamıştı. 1940’ta Milli Küme tekrar kazanılınca iki şampiyonluğun kupası olarak bu biblo F.Bahçe’ye verildi.

HAVA KARARDI, MAÇ ERTELENDi F.BAHÇE 8-0’LA ŞAMPiYON OLDU

1933’teki Türkiye Futbol Birinciliği (Şampiyonası) Finali’nde İzmirspor ile F.Bahçe karşılaştı. Maç 29 Ekim’de Ankara’da oynandı. İzmirsporlular, hakemin penaltı kararına itiraz edip, atışı engelledi. Hava kararınca, ışıklandırma olmadığı için maç ertelendi. TBMM Başkanı Kazım Özalp, iki takımın yöneticileriyle görüşüp maçın baştan oynanması kararını verdi. Kura sonucu İzmir’de oynanacak maça Avusturya’dan özel (tarihte ilk kez) hakem getirildi. İzmir’deki maçı F.Bahçe 8-0 alıp, tarihindeki ilk Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

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