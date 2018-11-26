Fenerbahçe yenildi! Alişan patladı...
Fenerbahçeli şarkıcı Alişan, Trabzonspor yenilgisiyle çılgına döndü...
Trabzonspor ligde Fenerbahçe'yi ezirek yenerek rakibini evinde 8 yıl sonra yendi ve büyük bir mutluluk yaşadı.
Fenerbahçe ise çok kötü bir performans sergiledi. Bu durum sosyal medyada da büyük eleştiri aldı.
Eleştirileri yapanların başında da ünlü şarkıcı Alişan geliyordu. O da tepki gösteren isimlerdendi gönül verdiği sarı lacivertlilerin futboluna.
TEPKİ ÜZERİNE TEPKİ
Sportif direktör Comolli'yi hedef alan Alişan, "Fenerbahçe tarihinin en rezil futbolcularısınız. 43 yaşındayım, 5 yaşından beri maçlara gidiyorum, bu kadar kötü bir futbolcu topluluğu görmedim. Comolli, transferlerinle birlikte yok ol! Tebrikler Trabzonspor" diye tweet attı.
İkinci bir tweet daha atan ünlü şarkıcı orada da şunları söyledi...
"13 maç 13 puan. 12 gol atıp, 17 gol yemişiz. Biz değişim derken, "En iyisi olsun" diye dedik; tarihin en kötü Fenerbahçe'sini izlemek için değil. Yazıklar olsun bu kadroyu kuranlara... Yazıklar olsun Fenerbahçe'yi bu hale getirenlere... YAZIKLAR OLSUN!"
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