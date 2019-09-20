Fenerbahçe Vedat Muriqi'yi satarsa Rizespor...
Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Vedat Muriqi Avrupa takımlarının gözdesi haline gelirken oyuncunun bir sonraki satışından Rizespor'un yüzde 15 pay alacağı ifade edildi.
Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi, sarı lacivertli takımda ve Kosova'da uluslararası seviyede gösterdiği performansın ardından dev kulüplerin radarına girdi.
Vedat için Tottenham ve Manchester United kulüpleri maçlara scout gönderirken oyuncuyla ilgili taramalar devam ediyor. Muriqi konusunda en çok merak edilen ise olası bir satıştaki pay durumu...
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Bahsedildiği gibi Fenerbahçe'den Avrupa'ya giderse biz de kulüp olarak satıştan yüzde 15 pay alacağız. Bu da bizi çok mutlu eder ama benim isteğim Fenerbahçe ile onun adının anılması" açıklamasını yaptı.
ADIL RAMI FORM TUTUYOR
Fenerbahçe'nin Fransız stoperi Adil Rami, idman eksiğini kapatmak için yoğun bir çaba harcıyor. Rami, takımla çalışmaların yanı sıra bireysel idmanlar da yapıyor.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle