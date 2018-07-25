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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
25.07.2018 - 11:23, Son Güncelleme:

Fenerbahçe ve Akhisarspor yabancı teknik adamlara emanet...

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Fenerbahçe ve Akhisarspor yabancı teknik adamlara emanet...

Spor Toto Süper Lig’in başlamasına kısa bir süre kala 18 takımından sadece Fenerbahçe ve Akhisarspor yabancı teknik direktör hazırlıklarını sürdürmeyi tercih etti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig takımları bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

Ligin başlamasına kısa bir süre kala 18 takım, teknik direktörlerini belirledi.

Takımlar, geçtiğimiz sezonlara göre bu sene de tercihlerini Türk teknik adamlardan yana kullandı.

Bu takımlarından içerisinde sadece Fenerbahçe ve Akhisarpsor yabancı antrenörlerle lige başlayacak. 

FENERBAHÇE VE AKHİSAR'I YABANCILAR ÇALIŞTIRACAK

Ali Koç’un Fenerbahçe Kulübü'nün başına geçmesinin ardından teknik direktör koltuğuna getirilen Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu ve önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Akhisarspor'un Teknik Direktör Saffet Susic, Süper Lig’deki yabancı teknik adamlar olarak dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon Aykut Kocaman ile birlikte yeni sezona hazırlanan sarı-lacivertliler, ligi ikinci sırada bitirmişti. 2017-2018 sezonuna Okan Buruk ile başlayan ve müthiş bir sezon geçiren Akhisarpor ise sezonun sonunda Türkiye Kupası'nı kazanmıştı. 

GEÇTİĞİMİZ SEZON 3 TAKIM YABANCI ANTRENÖRLE LİGE BAŞLADI

Spor Toto Süper Lig'deki diğer 16 takım ise yerli hoca tercihinde bulundu.

Geçtiğimiz sezon 3 takım lige yabancı antrenörler başlamıştı.

Yabancı teknik direktörlerle lige start veren Galatasaray, Bursaspor ve Alanyaspor, sezon bitmeden yerli teknik adamlara döndü. 

Süper Lig'deki takımları yeni sezona hazırlayan antrenörler şu şekilde:

Galatasaray: Fatih Terim

Fenerbahçe: Phillip Cocu (Hollanda) 

Beşiktaş: Şenol Güneş

Trabzonspor: Ünal Karaman

Bursaspor: Samet Aybaba

Kasımpaşa: Kemal Özdeş

Başakşehir: Abdullah Avcı

Ankaragücü: İsmail Kartal

Göztepe: Bayram Bektaş

Konyaspor: Rıza Çalımbay

Sivasspor: Tamer Tuna

Antalyaspor: Bülent Korkmaz

Akhisarspor: Safet Susic (Bosna Hersek) 

BB Erzurumspor: Mehmet Altıparmak

Yeni Malatyaspor: Erol Bulut

Çaykur Rizespor: İbrahim Üzülmez

Kayserispor: Ertuğrul Sağlam

Alanyaspor: Mesut Bakkal

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