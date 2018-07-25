Fenerbahçe ve Akhisarspor yabancı teknik adamlara emanet...
Spor Toto Süper Lig’in başlamasına kısa bir süre kala 18 takımından sadece Fenerbahçe ve Akhisarspor yabancı teknik direktör hazırlıklarını sürdürmeyi tercih etti.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig takımları bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.
Ligin başlamasına kısa bir süre kala 18 takım, teknik direktörlerini belirledi.
Takımlar, geçtiğimiz sezonlara göre bu sene de tercihlerini Türk teknik adamlardan yana kullandı.
Bu takımlarından içerisinde sadece Fenerbahçe ve Akhisarpsor yabancı antrenörlerle lige başlayacak.
FENERBAHÇE VE AKHİSAR'I YABANCILAR ÇALIŞTIRACAK
Ali Koç’un Fenerbahçe Kulübü'nün başına geçmesinin ardından teknik direktör koltuğuna getirilen Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu ve önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Akhisarspor'un Teknik Direktör Saffet Susic, Süper Lig’deki yabancı teknik adamlar olarak dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon Aykut Kocaman ile birlikte yeni sezona hazırlanan sarı-lacivertliler, ligi ikinci sırada bitirmişti. 2017-2018 sezonuna Okan Buruk ile başlayan ve müthiş bir sezon geçiren Akhisarpor ise sezonun sonunda Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.
GEÇTİĞİMİZ SEZON 3 TAKIM YABANCI ANTRENÖRLE LİGE BAŞLADI
Spor Toto Süper Lig'deki diğer 16 takım ise yerli hoca tercihinde bulundu.
Geçtiğimiz sezon 3 takım lige yabancı antrenörler başlamıştı.
Yabancı teknik direktörlerle lige start veren Galatasaray, Bursaspor ve Alanyaspor, sezon bitmeden yerli teknik adamlara döndü.
Süper Lig'deki takımları yeni sezona hazırlayan antrenörler şu şekilde:
Galatasaray: Fatih Terim
Fenerbahçe: Phillip Cocu (Hollanda)
Beşiktaş: Şenol Güneş
Trabzonspor: Ünal Karaman
Bursaspor: Samet Aybaba
Kasımpaşa: Kemal Özdeş
Başakşehir: Abdullah Avcı
Ankaragücü: İsmail Kartal
Göztepe: Bayram Bektaş
Konyaspor: Rıza Çalımbay
Sivasspor: Tamer Tuna
Antalyaspor: Bülent Korkmaz
Akhisarspor: Safet Susic (Bosna Hersek)
BB Erzurumspor: Mehmet Altıparmak
Yeni Malatyaspor: Erol Bulut
Çaykur Rizespor: İbrahim Üzülmez
Kayserispor: Ertuğrul Sağlam
Alanyaspor: Mesut Bakkal
Günün en popüler bahislerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle