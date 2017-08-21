Fenerbahçe - Vardar maçının biletleri yarın satışa çıkıyor

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 ila 400 lira arasında satışa sunulan biletlerinin genel satışına yarın başlanacağı belirtildi.
Bilet satışlarının sadece "www.passo.com.tr" internet sitesi üzerinden yapılacağı kaydedildi.
Ülker Stadı'nda 24 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları kategorilerine göre şöyle:
Okul Açık ve Migros Tribünü: 30 lira
Fenerium Üst Maraton (A, B, H, I Blok): 100 lira
Fenerium Üst Maraton (C, D, F, G Blok): 120 lira
Fenerium Alt (A, B, H, I Blok): 180 lira
Fenerium Alt (C, G Blok): 200 lira
Fenerium Alt (D, F Blok): 230 lira
Fenerium Alt (E Blok): 300 lira
1907 Tribünü: 400 lira