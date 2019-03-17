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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
17.03.2019 - 13:12, Son Güncelleme:

Fenerbahçe transferine sert tepki! Persie...

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Fenerbahçe transferine sert tepki! Persie...

Fenerbahçe, 2015 yazında Robin van Persie'yi Premier Lig devi Manchester United'dan büyük umutlarla transfer etmişti.

Hollandalı santrfor, büyük beklentilere kadroya katılmasına karşın gerek sergilediği kötü performans gerekse de sakatlıklarıyla büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.

Sarı Lacivertliler'de geçirdiği 2,5 sezonun ardından altyapısından yetiştiği Feyenoord'un yolunu tutan van Persie hakkında eski takım arkadaşından çok konuşulacak bir yorum geldi.

35 yaşındaki yıldız ismin Arsenal'dan takım arkadaşı olan Juventus'un Polonyalı file bekçisi Wojciech Szczesny, ülkesinde yayın yapan Foot Truck isimli YouTube kanalına konuştu.

Van Persie'nin Fenerbahçe'ye transferini sert sözlerle eleştiren 28 yaşındaki kaleci, eski takım arkadaşıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Manchester United ile Premier Lig şampiyonluğu yaşadı ama daha sonra yedek kulübesine mahkum kalınca Türkiye'ye gitmeyi tercih etti. Sonrasında ise kariyeri zaten bitmişti."

"Kariyeri için başka kararlar alabilir ve Arsenal'da çok daha fazlasını başarabilirdi. Ama bazen o kadar kibirli davranıyordu ki bunu yapamadı."

Van Persie’nin golü Feyenoord’a yetmedi!Feyenoord’da sezon sonu jübile yapacak olan kaptan Robin van Persie, Excelsior maçında bu sezon ligdeki 11. golünü kaydetti.
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Fenerbahçe transferine sert tepki Persie...

 

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