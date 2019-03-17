Fenerbahçe transferine sert tepki! Persie...
Fenerbahçe, 2015 yazında Robin van Persie'yi Premier Lig devi Manchester United'dan büyük umutlarla transfer etmişti.
Hollandalı santrfor, büyük beklentilere kadroya katılmasına karşın gerek sergilediği kötü performans gerekse de sakatlıklarıyla büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.
Sarı Lacivertliler'de geçirdiği 2,5 sezonun ardından altyapısından yetiştiği Feyenoord'un yolunu tutan van Persie hakkında eski takım arkadaşından çok konuşulacak bir yorum geldi.
35 yaşındaki yıldız ismin Arsenal'dan takım arkadaşı olan Juventus'un Polonyalı file bekçisi Wojciech Szczesny, ülkesinde yayın yapan Foot Truck isimli YouTube kanalına konuştu.
Van Persie'nin Fenerbahçe'ye transferini sert sözlerle eleştiren 28 yaşındaki kaleci, eski takım arkadaşıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Manchester United ile Premier Lig şampiyonluğu yaşadı ama daha sonra yedek kulübesine mahkum kalınca Türkiye'ye gitmeyi tercih etti. Sonrasında ise kariyeri zaten bitmişti."
"Kariyeri için başka kararlar alabilir ve Arsenal'da çok daha fazlasını başarabilirdi. Ama bazen o kadar kibirli davranıyordu ki bunu yapamadı."
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