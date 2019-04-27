"Fenerbahçe - Trabzonspor" maçının VAR'ı Bülent Yıldırım oldu!
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Trabzonspor'un oynayacağı ve Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Bülent Yıldırım oldu.
Süper Lig'de bu akşam oynanacak "Fenerbahçe-Trabzonspor" karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek, yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Kritik maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) ise Bülent Yıldırım oldu. AVAR olarak Alper Ulusoy ve Mustafa Emre Eyisoy görev alacak.
Yazarımız Uğur Meleke, Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması öncesi iki takımın son durumunu yorumladı...
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