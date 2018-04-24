Fenerbahçe Tolga Zengin'e dava açıyor
Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş kalecisi Tolga Zengin’e Ziraat Türkiye Kupası’ndaki derbide taraftarı tahrik ettiği gerekçesiyle dava açma kararı aldı.
Sarı lacivertli kulüpte Başkan Aziz Yıldırım ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyen Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, “Olay tamamen Tolga Zengin’in bir taraftarla göz göze gelmesiyle başlıyor. Olayları tahrik eden Tolga Zengin.
”BU OLAYLARIN BAŞLAMA SEBEBİ TOLGA’DIR”
“Biz de medyadan takip ediyoruz, hatta iki tanesinin dün oynanan maçta gözaltına alındığını duyduk. Bu futbolculara suç duyurusunda bulunma konusunda şunları söyleyebilirim; Beşiktaş – Fenerbahçe maçında Robin van Persie dil çıkartmıştı, Şafak Mahmutyazıcıoğlu suç duyurusunda bulunmuştu. Futbolun doğasına aykırı olduğunu söylüyordu. Tahminim şu, biz bir suç duyurusu yapmayız. Bu olayların başlama sebebi, Tolga Zengin’dir. Biz maddi zararların tazmini için ona maddi dava açacağız.”
”SEYİRCİLER AŞAĞIYA İNSEYDİ FENA ŞEYLER OLABİLİRDİ”
Başkan Yıldırım da ”Tolga’nın annesi vefat ettiğinde, Fenerbahçe tribünleri ona Allah rahmet eylesin diye tezahüratlarda bulundular. O´nun lehine tezahüratlar yaptı. Şükretmeliyiz ki, seyirciler aşağı inmedi. İnseydi, çok daha fena şeyler olabilirdi.
“Tolga Trabzonlu, Şenol Güneş Trabzonlu, Mustafa Pektemek Trabzonlu. Trabzonlular, 1995-96 sezonunda şampiyon olamamanın acısını çıkarıyor” iddiasında bulundu.
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