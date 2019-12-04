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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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aa-spor
04.12.2019 - 00:56, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan sert çıkış!

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan sert çıkış!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor karşısında 4-0'lık net bir skor aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, fazla zaman almayan oyuncuları kullandıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Net bir sonuç oldu. Fiziksel verilerle baktığımızda oldukça yeterli gibi gözükse de daha hızlı, çabuk, hücumda daha baskın oynayabileceğimiz dakikalar vardı. En azından bugün Fenerbahçe'nin geleceği için bir süreç yaşatıyoruz. Hem Ferdi hem de Muhammed'i oynattık ve bu süreci yaşatma şansı yakaladık. Bu konuda hepinizden fazla iştah ve düşüncedeyiz. Doğru zamanda doğru hasatı almak gerekiyor. Fenerbahçe gibi beklentinin yüksek olduğu takımlarda bunu doğru zamanlarda gerçekleştirmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal, isim vermeden bir televizyon programında kendisi ve ailesi hakkında yapılan yoruma da sert bir cevap vererek, şunları kaydetti:

"Aslında hiç alakası olmayan bir konuya girmek istiyorum. Fenerbahçe taraftarlarından özür diliyorum böyle bir konu için vakitlerini alacağım için. Bir zat-ı muhterem bir televizyon programında benim yöneticimle ve oğlumla ilgili saçma sapan suçlamalar yaptı. Sosyal medya trollerimin olduğunu, bunu düzenleyenin de oğlum olduğunu söyledi. Bu aşağılıkça sözlerini ispatlaması için 1 hafta süre tanıyorum. İspat etmezse önce mahkemeye onu vereceğim ve onu afişe edeceğim. Yeter artık. Çamur at izi kalsın, yok artık. Bu konulara girmem ama zat-ı muhterem bunu ispat etmezse bu konuya nasıl gireceğimi gösteririm. Bunun hesabını da hem yargıda hem de bağıra bağıra her yerde söyleyeceğim."

- Avcı: "Bizi iyi analiz etmişler"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, Fenerbahçe'nin hak ettiği bir galibiyet aldığını dile getirdi.

Sarı-lacivertli takımın iyi oynadığını anlatan Avcı, "Fenerbahçe galibiyeti hak etti. Erken gol yememiz, hatta ikinci golü hatayla yememiz takım üzerinde olumsuz etki oluşturdu. Rakibimiz iyi bir takım ve geri dönüş yapmak kolay değildi. İkinci yarı sistemimizi de değiştirdik ama rakibimiz skoru alınca topla da iyi oynadı. Bizi iyi analiz etmişler." değerlendirmesinde bulundu.

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