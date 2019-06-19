Fenerbahçe son dakika transfer haberleri: İsmail Köybaşı'na teklif yağıyor
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı'nı Göztepe, Kasımpaşa, Konyaspor ve Denizlispor transfer etmek istiyor.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı, vatani görevini yapmak için birliğine teslim olmuştu. İsmail’i kadrosuna katmak isteyen Göztepe, Kasımpaşa, Konyaspor ve Denizlispor, 29 yaşındaki oyuncunun askerliğinin bitmesini bekliyor.
Fenerbahçe’nin yeni sözleşme teklif etmeyi düşünmediği İsmail Köybaşı, terhis olduktan sonra geleceğiyle ilgili kararını verecek.
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