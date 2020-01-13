Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez'i bekliyor! | Son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, “Sol bek için görüşmelerimiz sürüyor” sözleri sonrası gözler Ricardo Rodriguez’e çevrildi.

İsviçreli oyuncunun maliyeti Falette’e göre daha yüksek olduğu için harcama limiti için yapılan itiraz başvurusu önemli.

Buradan Fenerbahçe’nin beklediği karar çıkarsa, oyuncuyla el sıkışan ve Milan ile de büyük ölçüde anlaşma sağlayan yönetim transferi hemen bitirecek. Rodriguez, en kısa sürede İstanbul’a gelecek. (Fanatik)