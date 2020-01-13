Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez'i bekliyor! | Son dakika transfer haberleri
Fenerbahçe, sol bek transferinde mutlu sona çok yakın. Sarı lacivertli takım, Milan'ın İsviçreli beki Ricardo Rodriguez için hareketlerini hızlandırdı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, “Sol bek için görüşmelerimiz sürüyor” sözleri sonrası gözler Ricardo Rodriguez’e çevrildi.
İsviçreli oyuncunun maliyeti Falette’e göre daha yüksek olduğu için harcama limiti için yapılan itiraz başvurusu önemli.
Buradan Fenerbahçe’nin beklediği karar çıkarsa, oyuncuyla el sıkışan ve Milan ile de büyük ölçüde anlaşma sağlayan yönetim transferi hemen bitirecek. Rodriguez, en kısa sürede İstanbul’a gelecek. (Fanatik)
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