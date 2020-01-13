MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe, Ricardo Rodriguez'i bekliyor! | Son dakika transfer haberleri
GeriFutbol Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez'i bekliyor! | Son dakika transfer haberleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 13.01.2020 - 09:43,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez'i bekliyor! | Son dakika transfer haberleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez'i bekliyor! | Son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe, sol bek transferinde mutlu sona çok yakın. Sarı lacivertli takım, Milan'ın İsviçreli beki Ricardo Rodriguez için hareketlerini hızlandırdı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, “Sol bek için görüşmelerimiz sürüyor” sözleri sonrası gözler Ricardo Rodriguez’e çevrildi.

İsviçreli oyuncunun maliyeti Falette’e göre daha yüksek olduğu için harcama limiti için yapılan itiraz başvurusu önemli.

Buradan Fenerbahçe’nin beklediği karar çıkarsa, oyuncuyla el sıkışan ve Milan ile de büyük ölçüde anlaşma sağlayan yönetim transferi hemen bitirecek. Rodriguez, en kısa sürede İstanbul’a gelecek. (Fanatik)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle