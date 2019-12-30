Fenerbahçe resmen açıkladı! Yine Tolga Ciğerci...
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçındaki koşu mesafelerini paylaştı. Listenin başında yine Tolga Ciğerci yer aldı.
Fenerbahçe, 2-1 kazanılan Çaykur Rizespor maçındaki koşu mesafelerini açıkladı.
Zirvede 12.440 kilometre ile Tolga Ciğerci yer aldı. Tolga, Fenerbahçe'nin geçen hafta Beşiktaş'ı yendiği maçta da takımının en fazla koşan futbolcusu olmuştu.
Sarı lacivertli takımda 11.458 kilometre ile Luiz Gustavo ikinci sırada yer alırken Nabil Dirar, 11.128 kilometre ile üçüncü sırayı aldı.
🚀 @AvisTurkiye ile Ç. Rizespor maçında mesafe katedenler. #RİZvFB pic.twitter.com/CXyBhPmXzX— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 30, 2019
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