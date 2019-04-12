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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
12.04.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Palabıyık ile kaybetmiyor! Son 9 penaltının 6'sı...

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Fenerbahçe, Palabıyık ile kaybetmiyor! Son 9 penaltının 6'sı...

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği "Fenerbahçe-Galatasaray" derbisinde Ali Palabıyık düdük çalacak. İşte dev maç öncesi hakemin öne çıkan istatistikleri...

Kariyerinde ilk kez "Fenerbahçe-Galatasaray" derbisi yönetecek olan Ali Palabıyık, daha önce 2 kez "Beşiktaş-Fenerbahçe" 1 kez de "Galatasaray-Beşiktaş" derbilerinde görevlendirildi. 

F.BAHÇE, PALABIYIK İLE KAYBETMİYOR!

- Fenerbahçe, Ali Palabıyık yönetiminde çıktığı son 15 maçı kaybetmedi. (11 galibiyet - 4 beraberlik)

- Fenerbahçe, iç sahada Ali Palabıyık’la çıktığı 11 maçı da kaybetmedi. (7 galibiyet - 4 beraberlik)

F.BAHÇE'NİN KAZANDIĞI SON 9 PENALTININ 6'SI PALABIYIK'TAN!

- Ali Palabıyık'ın yönettiği son 15 Fenerbahçe maçında sarı lacivertliler 2, rakip takımlar ise toplamda 7 kırmızı kart gördü.

- Fenerbahçe'nin kazandığı son 9 penaltının 6'sı Ali Palabıyık'ın yönettiği maçlarda geldi.

- Ali Palabıyık geçen yıldan bu yana Fenerbahçe'nin 16 maçını yönetirken, 7'sinde Fenerbahçe'nin rakipleri kırmızı kart gördü.

MİSLİ.COM'DA ÖZEL ETKİNLİK FIRSATI!

iddaaseverler, Misli.com üzerinden bu dev derbiye "kırmızı kart" ve "penaltı" bahisleri oynayabilir!

Maçta kırmızı kart olmasının iddaa oranı 2,20 olarak açıklanırken, penaltı olmasına da aynı şekilde 2,20 iddaa oranı belirlendi.

Derbilerin faturası, Fenerbahçe ve Galatasaray için ağır oldu
Derbilerin faturası, Fenerbahçe ve Galatasaray için ağır oldu!
Galatasaray'da derbi mesaisi sürüyor!Tüm Türkiye'de gözler hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine çevrilmiş durumda. Galatasaray muhabirimiz Ali Naci Küçük, sarı-kırmızılı camiadaki son gelişmeleri paylaştı.
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Fenerbahçe, Palabıyık ile kaybetmiyor Son 9 penaltının 6sı...

 

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