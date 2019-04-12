Fenerbahçe, Palabıyık ile kaybetmiyor! Son 9 penaltının 6'sı...
Tüm Türkiye'nin merakla beklediği "Fenerbahçe-Galatasaray" derbisinde Ali Palabıyık düdük çalacak. İşte dev maç öncesi hakemin öne çıkan istatistikleri...
Kariyerinde ilk kez "Fenerbahçe-Galatasaray" derbisi yönetecek olan Ali Palabıyık, daha önce 2 kez "Beşiktaş-Fenerbahçe" 1 kez de "Galatasaray-Beşiktaş" derbilerinde görevlendirildi.
F.BAHÇE, PALABIYIK İLE KAYBETMİYOR!
- Fenerbahçe, Ali Palabıyık yönetiminde çıktığı son 15 maçı kaybetmedi. (11 galibiyet - 4 beraberlik)
- Fenerbahçe, iç sahada Ali Palabıyık’la çıktığı 11 maçı da kaybetmedi. (7 galibiyet - 4 beraberlik)
F.BAHÇE'NİN KAZANDIĞI SON 9 PENALTININ 6'SI PALABIYIK'TAN!
- Ali Palabıyık'ın yönettiği son 15 Fenerbahçe maçında sarı lacivertliler 2, rakip takımlar ise toplamda 7 kırmızı kart gördü.
- Fenerbahçe'nin kazandığı son 9 penaltının 6'sı Ali Palabıyık'ın yönettiği maçlarda geldi.
- Ali Palabıyık geçen yıldan bu yana Fenerbahçe'nin 16 maçını yönetirken, 7'sinde Fenerbahçe'nin rakipleri kırmızı kart gördü.
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Maçta kırmızı kart olmasının iddaa oranı 2,20 olarak açıklanırken, penaltı olmasına da aynı şekilde 2,20 iddaa oranı belirlendi.
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