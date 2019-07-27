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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
27.07.2019 - 14:18, Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Okan Turp'a güveniyor!

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Fenerbahçe, Okan Turp'a güveniyor!

Fenerbahçe’de Tolgay Arslan ve Serdar Aziz’in sakatlanması Audi Cup öncesi tedirginlik yaratırken Okan Turp rahat bir nefes aldırdı.

Yurt dışı kamp çalışmalarının ilk bölümünde Avusturya’da bulunan ve 2 hazırlık maçı yapan Fenerbahçe, Audi Cup öncesinde talihsizlikler yaşadı.

Hertha Berlin ile kampın son günü oynanan hazırlık maçında ayak bileği burkulan Tolgay Arslan’ın dışında Serdar Aziz’den de kötü haber gelmesi tedirginlik yarattı.

Saha kenarında yapılan müdahale sonunda sedye ile oyun alanını terk eden Tolgay, 1.5 ay gibi bir süre takımda yer almayacak. Aynı karşılaşmada takım arkadaşlarından Jailson’un vuruşunda eline top çarpan ve saha kenarında yapılan tedavi sonrası bandaj takılan Serdar Aziz’in çekilen MR sonucu el bileğinde çatlak olması sebebiyle 1 aya yakın süre takımla birlikte olamayacağı ifade edildi.

ALTERNATİF OKAN TURP

Fenerbahçe teknik heyeti yaşanan bu olumsuzlukların ardından kafa karmaşası yaşasa da altyapıda yetişen ve profesyonel sözleşme imzalanan Okan Turp imdada yetişti.

30-31 Temmuz’da Audi Cup için Almanya’nın Münih kentine gelecek olan sarı lacivertli ekipte takım Avusturya kampındayken İstanbul’da bulunan ve antrenman yapan Okan Turp bu bölgede düşünülen oyuncu oldu.

Bugün ve yarın yapılacak idmanlarda teknik heyetin takip edeceği Okan Turp ile ilgili karar son gün verilecek ve duruma göre kafileye dahil edilerek Sadık Çiftpınar ile dönüşümlü olarak sahada yer alacak.

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Fenerbahçe, Okan Turpa güveniyor

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