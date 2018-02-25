Fenerbahçe neden kaybetti? Giuliano anlattı...
Giuliano, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 3-1 mağlup olduğu derbinin ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Brezilyalı oyuncu, kaybetme nedenlerini anlattı.
İşte, Giuliano'nun sözleri...
"Futboda bir maçın sonunda niye kaybettiğinizi, niye berabere kaldığınızı ve niye kazandığınız çok net bir şekilde anlaşılıyor. Bugün ilk 20-25 dakika iyi oynadık. Stratejimiz işledi. Ama daha sonra hiçbir şekilde topa sahip olamadık, kendi oyunumuzu oynayamadık. Maçın hemen hemen tamamında topa Beşiktaş sahip oldu. Beşiktaş, çok kaliteli bir takım. Hak ettikleri bir galibiyet oldu. Çok hata yaptık. Bu şekilde olmamalıydı. Bir daha bu şekilde tekrar etmemeli.
Beşiktaş, Devler Ligi'nde bir mağlubiyeti aldı. Bu mağlubiyet sonrası tüm varlıklarıyla kazanmak isteyeceklerini biliyorduk. Ama biz bugün atmosferden dolayı kaybetmedik. Bu maç için oluşturduğumuz stratejinin iyi bir şekilde işlememesinden dolayı kaybettik. Futbolda bunlar olabiliyor. Kazanırken beraber kazanıyoruz, kaybederken birlikte kaybediyoruz. Kafamızı yukarı kaldırmak zorundayız." (Ajansspor)
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