Fenerbahçe moral arıyor! 3 puan...

Lige, yenilenen teknik ekibi ve kadrosu ile giren sarı-lacivertli ekip, ilk 4 haftada istediği sonuçları alamadı. Fenerbahçe, geride kalan haftalarda 1 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, 1 müsabakadan da mağlubiyetle ayrıldı.

Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan sarı-lacivertli ekip, rakibini mağlup ederek, moral bulmayı amaçlıyor.

Fenerbahçe'de, sakatlığı bulunan Robin van Persie, Aytemiz Alanyaspor maçında da forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekipte ağrıları bulunan ve özel program dahilinde çalışan Martin Skrtel'in durumu da karşılaşma saatinde netlik kazanacak. Sakatlığı sona eren ve takımla çalışmalara başlayan Alper Potuk'un ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Alanya'daki Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem Mete Kalkavan görev yapacak.



Kalesini gole kapatamıyor

Fenerbahçe, bu sezon yaptığı 8 resmi maçta da gol yedi.

Süper Lig'de yaptığı 4 maçta kalesindeki 8 gole engel olamayan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi elemelerindeki 4 müsabakada ise filelerinde 6 gol gördü.

Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda rakip fileleri ise 12 kez havalandırdı.



3. randevu

Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, lig tarihinde 3. kez karşılaşacak.

Sarı-lacivertli ekip, ilk kez geçen sezon Türkiye'nin en üst seviye liginde mücadele eden Alanyaspor ile iki kez karşılaştı.

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında sahasında yapılan maçta rakibiyle 1-1 berabere kalırken, ikinci yarıda deplasmanda oynanan müsabakayı 3-2 kazandı.