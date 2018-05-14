Fenerbahçe, Karabük'te şov yaptı! Şampiyonluk umudunu son haftaya taşıdı...
Süper Lig'de 33. hafta maçında zirve mücadelesi veren Fenerbahçe deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 7-0 mağlup ederek şampiyonluk umudunu son haftaya taşıdı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe hem puanını 69 yaptı hem de genel averajını +41 yaparken, 69 puanı bulunan Medipol Başakşehir'i geçerek ikinci sıraya yükselirken, 72 puanı ve +41 averajı bulunan lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinden son haftaya girdi. Küme düşmesi önceden belli olan Kardemir Karabükspor ise 12 puanda kaldı. Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip Fenerbahçe'ye farklı galibiyeti getiren golleri 2. dakikada kendi kalesine Kravchenko, 20. ve 29. dakikalarda Fernandao, 38. dakikada Aatif, 47. dakikada Soldado, 77. dakikada Dirar ve 90+5.dakikada Janssen kaydetti.
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık
Kardemir Karabükspor: Rybka, Hakan Aslantaş, Kravchenko, Tayyib Talha Sanuç, İshak Doğan, Osman Çelik, Murat Akın (Dk. 72 Yusuf Akbulut), Cem Özdemir (Dk. 59 Ahmet Karadayı), Kage (Dk. 77 Özgür Yılmaz), Bliznichenko, Ergin Keleş
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Skrtel, Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, Giuliano, Mehmet Topal, De Souza, Chahechouhe (Dk. 83 Valbuena), Fernandao (Dk. 66 Nabil Dirar), Soldado (Dk. 66 Janssen)
Goller: Dk. 2 Kravchenko (kendi kalesine), Dk. 20 ve Dk. 29 Fernandao, Dk. 38 Chahechouhe, Dk. 47 Soldado, Dk. 77 Nabil Dirar, Dk. 90 4 Janssen (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 12 Skrtel, Dk. 68 Nabil Dirar (Fenerbahçe), Dk. 23 Kage, Dk. 80 Yusuf Akbulut (Kardemir Karabükspor)
MAÇIN GOL DAKİKALARI
2. dakikada konuk ekip ilk atağında golü buldu. Fenerbahçe'nin sağ kanattan atağında Mehmet Topal ile verkaç yapan Chahechouhe, hızla ceza alanına girdi. Korner çizgisine kadar inen Chahechouhe, yerden kale önüne sert vurdu. Topu çıkartmak isteyen Kravchenko, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 0-1.
20. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkarttı. Sağ kanattan hızla topu süren Soldado, ceza alanı önünde meşin yuvarlağı sol kanattan gelen Fernandao ile buluşturdu. Bu oyuncu ceza alanına girdi ve kaleci Rybka'yı da geçerek, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.
29. dakikada sol kanattan ceza alanına giren Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında, üzerine gelen topa voleyle vuran Fernandao, farkı üçe çıkarttı: 0-3.
38. dakikada Soldado'nun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Chahechouhe, kendi ekseninde dönerek kaleye vurdu. Top kaleci Rybka'nın sağından ağlara gitti. 4-0.
47. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Soldado, düzgün bir vuruşla takımının 5. golünü kaydetti: 0-5.
77. dakikada ceza alanı dışında topu önünde bulan Nabil Dirar, düzgün bir vuruşla takımının 6. golünü attı: 0-6.
90 4 dakikada uzun atılan topta sol kanattan ceza alanına giren Mehmet Topal, uygun pozisyondaki topu Janssen'e verdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-7.
Taraftar ilgi gösterdi
Fenerbahçeli taraftarlar, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Ligde son 2 haftaya girilirken sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarına maçtan önce tezahüratlarla destek verdi.
Kardemir Karabükspor'da 9 eksik
Daha önce Spor Toto Süper Lig'den, Spor Toto 1. Lig'e düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor'da 9 oyuncu kadroda yer almadı.
Ülkesinin milli takımına çağrılan Olafur Skulason, sakatlıkları bulunan Ferhat Görgülü, Adam Stahl, Luis Ibanez ve Marius Alexe, kart cezalıları Hamidou Traore ve Alican Karadağ, kadro dışı bırakılan Kerim Zengin ile Leandrinho bu maçta forma giyemedi.
Karabükspor'da 3 değişiklik
Kırmızı-mavili ekibin teknik direktörü Ünal Karaman geçen hafta sahalarında oynadıkları ve 1-0 yenildikleri Atiker Konyaspor maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Karaman, kart cezalıları Traore ve Alican Karadağ'ın yerine Osman Çelik ve Cem Özdemir'e şans verdi. Karaman, ayrıca sakatlığı bulunan Ibanez'in yerine de Kage'yi sahaya sürdü. Kardemir Karabükspor maça, Rybka, Hakan Aslantaş, Kravchenko, Tayyib Talha Sanuç, İshak Doğan, Osman Çelik, Murat Akın, Cem Özdemir, Kage, Bliznichenko ve Ergin Keleş ilk 11'i ile çıktı. Bu arada, 14 bin kişilik stadın büyük bir bölümünü dolduran Kardemir Karabüksporlu taraftarlar, takımlarını destekledi.
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