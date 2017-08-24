Fenerbahçe-Vardar maçının ilk yarısının ardından gazetemiz Fenerbahçe muhabiri Ahmet Ercanlar değerlendirmelerde bulundu.

Genel anlamda ilk devre nasıldı?



Fenerbahçe Vardar’a karşı bile tedbirli oynadı. İki ön libero Ozan ve Mehmet Topal ile sahadaydı. Dakikalar ilerledikçe ve gol gelmedikçe taraftarın uğultuları başladı. Kocaman ikinci devre bir ön liberoyu oyundan çıkartıp Soldado’yu almalı.

Kocaman'ın oyun anlayışı doğru muydu?

Vardar’ın gelmeye zaten niyeti yok. İlk maçta da niyetleri yoktu. Tedbirli oyuna da gerek yok dolayısıyla. Daha Ağustos ayında taraftarın bu ıslıkları uyarıcı olmalı.

Nasıl bir ikinci devre olmalı?

İkinci devre taraftar sabırlı olmalı.Fenerbahçe ise daha agresif olmalı. Tüm riskleri almalı.Vardar dağılmaya müsait bir takım. Bir gol her şeyi değiştirebilir.