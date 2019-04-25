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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25.04.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

Fenerbahçe için Aboubakar iddiası! 7 aydır...

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Fenerbahçe için Aboubakar iddiası! 7 aydır...

Gelecek sezonun kadrosu için harekete geçen Fenerbahçe'nin listesinden tanıdık bir isim çıktı. Sarı-lacivertlilerin daha önce Beşiktaş'ta kiralık oynayan Aboubakar'ı istediği ileri sürüldü.

Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe, alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yaparken, 2019-20'nin kadrosu için de düğmeye bastı.

Birçok yıldızı gündemine alan sarı-lacivertlilerin listesinden bir de tanıdık isim çıktı. Kanarya'nın 2016-17 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık forma giyen Vincent Aboubakar'la ilgilendiği ileri sürüldü.

Portekiz basınında bu transfer iddiasıyla ilgili haberler yer alırken, önemli detaylar da verildi. Sakatlığı nedeniyle 28 Eylül 2018'den bu yana oynamayan 27 yaşındaki golcünün geçtiğimiz hafta forma giyebilecek durumu geldiği belirtildi.

Vedat Muriqi, Fenerbahçe’de
Vedat Muriqi, Fenerbahçe’de

7 AYDIR TOP OYNAMIYOR

Ancak Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'nun kalan haftalarda Kamerunlu yıldızı riske etmeyeceği kaydedildi. Bunun nedeni olarak da Fenerbahçe'nin bu oyuncuyu transfer etmeyi planladığı gösterildi.

Aboubakar'ın sağlık raporları isteyen sarı-lacivertlilerin yapılacak incelemelerin ardından işi resmiyete dökeceği ifade edildi. Sol diz çapraz bağlarından sakatlanan yıldız futbolcu, yaklaşık 7 aydır sahalardan uzak kaldı.

Fenerbahçe'nin kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcuyu kiralamayı hedeflediği de vurgulandı. Sakatlığı nedeniyle bu sezon yalnızca 6 lig maçında forma giyen Aboubakar, bu karşılaşmalarda 4 gol attı, 1 de asist yaptı. 27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon ise 28 lig karşılaşmasında 15 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

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Fenerbahçe için Aboubakar iddiası 7 aydır...

 

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