Fenerbahçe Gomis ile temasta | Son dakika transfer haberleri
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ederken gündeme bomba gibi bir isim düştü. Son dakika haberine göre; Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis'i transfer ediyor. İşte transfere dair detaylar.
Michael Frey, Islam Slimani ve Soldado'dan istediği verimi alamayan Fenerbahçe, Batefimbi Gomis'i transfer ederek önümüzdeki sezon gol sıkıntısını çözmek istiyor.
Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe'den çok flaş bir hamle geldi...
Sarı Lacivertlilerin gündemine Galatasaray'ın eski golcüsü Gomis'in geldiği öğrenildi.
Gomis'in menajeri Etienne Mendy yıldız oyuncuyla Fenerbahçe hakkında görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Gomis de Al Hilal'den ayrılmak istediğini Mendy'ye iletti.
Tekrardan Türkiye'ye dönmek isteyen 33 yaşındaki golcüye menajeri, Fenerbahçe'nin ilgisinin olduğunu söyledi.
Fransız oyuncunun bu ilgiden memnun kaldığı ve transfere sıcak baltığı iddia edildi.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Gomis transferinde en büyük kozu Patrick Mendy...
Comolli çok yakın arkadaş olduğu Mendy ile sezon başı bir görüşme yapmıştı. İkilinin önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon forma giydiği Galatasaray ile Süper Lig'de 29 kez rakip fileleri havalandıran Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex'in rekorunu kırmıştı.
Fransız oyuncu, bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını almıştı. Bu rekor daha sonra Mbaye Diagne'ye geçti.
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Gomis'in Marsilya formasıyla Montpellier karşısında yaptığı hat-trick'i hatırlayalım...
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