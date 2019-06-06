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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.06.2019 - 08:56, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Gomis ile temasta | Son dakika transfer haberleri

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Fenerbahçe Gomis ile temasta | Son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ederken gündeme bomba gibi bir isim düştü. Son dakika haberine göre; Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis'i transfer ediyor. İşte transfere dair detaylar.

Michael Frey, Islam Slimani ve Soldado'dan istediği verimi alamayan Fenerbahçe, Batefimbi Gomis'i transfer ederek önümüzdeki sezon gol sıkıntısını çözmek istiyor.

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe'den çok flaş bir hamle geldi...

Sarı Lacivertlilerin gündemine Galatasaray'ın eski golcüsü Gomis'in geldiği öğrenildi.

Gomis'in menajeri Etienne Mendy yıldız oyuncuyla Fenerbahçe hakkında görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Gomis de Al Hilal'den ayrılmak istediğini Mendy'ye iletti.

Tekrardan Türkiye'ye dönmek isteyen 33 yaşındaki golcüye menajeri, Fenerbahçe'nin ilgisinin olduğunu söyledi.

Fransız oyuncunun bu ilgiden memnun kaldığı ve transfere sıcak baltığı iddia edildi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Gomis transferinde en büyük kozu Patrick Mendy...

Comolli çok yakın arkadaş olduğu Mendy ile sezon başı bir görüşme yapmıştı. İkilinin önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon forma giydiği Galatasaray ile Süper Lig'de 29 kez rakip fileleri havalandıran Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex'in rekorunu kırmıştı.

Fransız oyuncu, bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını almıştı. Bu rekor daha sonra Mbaye Diagne'ye geçti.

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Fenerbahçe Gomis ile temasta | Son dakika transfer haberleri

Gomis'in Marsilya formasıyla Montpellier karşısında yaptığı hat-trick'i hatırlayalım...

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