Fenerbahçe geri döndü!
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler, 7. dakikada Roberto Soldado, 73. dakikada yeni transfer Victor Moses'ın golleriyle mücadeleyi 2-0 kazandı. Konuk takımda Jerome 49. dakikada Sadık Çiftpınar'a yaptığı sert müdahale sonrasında kırmızı kart gördü. Mehmet Topal ise gördüğü sarı kart sonrasında cezalı duruma düştü. Fenerbahçe'de yeni transfer Tolgay Arslan, 62. dakikada Benzia yerine oyuna dahil oldu ve ilk defa çubuklu formayı giydi. Serdar Aziz ise yedek kulübesinde şans bulamadı. Sarı-lacivertliler 23 puana yükselirken orta sıralara doğru yol aldı. Göztepe ise 22 puanda kaldı. Fenebahçe ligde bir sonraki hafta Kayserispor'a konuk olacak. Göztepe ise evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.
STAT: Ülker
HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan
FENERBAHÇE: Volkan - Isla, Neustadter, Sadık (Dk. 70 Jailson), İsmail, Mehmet Ekici, Mehmet Topal, Dirar, Benzia (Dk. 64 Tolgay), Ayew (Dk. 64 Moses), Soldado
GÖZTEPE: Beto - Gassama, Titi, Reis, Agbenyenu, Alpaslan (Dk. 54 Deniz), Borges, Serdar (Dk. 89 Gouffran), Castro, Halil (Dk. 46 Yasin), Jerome
GOLLER: Dk. 7 Ayew, Dk. 73 Moses (Fenerbahçe)
KIRMIZI KART: Dk. 50 Jerome (Göztepe)
SARI KARTLAR: Ayew, Neustadter, Mehmet Topal (Fenerbahçe) - Halil, Castro, Yasin (Göztepe)
MAÇTAN NOTLAR
Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe'yi ağırladı. Ülker Stadyumu'nda 20.30'da başlayan zorlu karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetti. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve İsmail Şencan üstlendi.
Spor Toto Süper Lig'de 6 maçlık galibiyet hasretini geçtiğimiz hafta Evkur Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek son veren Fenerbahçe, Göztepe'yi de evinde devirerek çıkışını sürdürmek istiyor. Zorlu karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmayan sarı lacivertli taraftarlar, stadın neredeyse tamamını doldurdu.
KADRODA TEK DEĞİŞİKLİK İSMAİL
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligin 19'uncu haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının kadrosundan farklı olarak sarı kart cezalısı olan Hasan Ali Kaldırım'ın yerine İsmail Köybaşı'na şans verdi. Sarı lacivertliler Volkan, Isla, Neustadter, Sadık, İsmail, Mehmet Ekici, Mehmet Topal, Dirar, Benzia, Ayew ve Soldado ilk 11'i ile sahaya çıkarken, rakip takım Göztepe ise Beto, Gassama, Titi, Reis, Agbenyenu, Alpaslan, Borges, Serdar, Castro, Halil, Jerome ilk 11'i ile karşılaşmaya başladı.
TOLGAY VE SERDAR'A BÜYÜK İLGİ
Sarı lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, yeni transferler Tolgay Arslan ve Serdar Aziz'e de kadroda yer verdi. İki oyuncuya ısınma sırasında taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesi iki oyuncu da tezahüratlar üzerine tribünlere giderek taraftarları selamladı. Galatasaray'dan transfer edilen Serdar'ın Fenerbahçe armasını öptüğü görüldü.
TOLGAY ARSLAN İLK MAÇINA ÇIKTI
Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan transferi Tolgay Arslan, Göztepe karşısında sarı lacivertli forma ile ilk maçına çıktı. Teknik direktör Ersun Yanal, karşılaşmanın 64'üncü dakikasında Benzia'nın yerine Tolgay'ı sahaya sürdü. Tolgay Arslan oyuna girdiği sırada taraftarlar da büyük destek vererek oyuncuyu alkışladı.
SADIK SAKATLANDI
Sarı lacivertlilerin yeni transferlerinden Sadık Çiftpınar, 50'nci dakikada Jerome'un müdahalesi ile yerde kaldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası oyuna devam eden 26 yaşındaki oyuncu, 68'inci dakikada kendini yere bıraktı. Teknik direktör Ersun Yanal, 70'inci dakikada Sadık'ın yerine oyuna Jailson'u dahil etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
7'nci dakikada ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan Isla, pasını Soldado'ya çıkardı. Yıldız oyuncunun gelişine vuruşuna altıpas önünde Ayew'in dokunmasıyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
10'uncu dakikada İsmail'in sol kanattan ortasına Ayew'in kafa vuruşunda kaleci Beto topu kornere çeldi.
14'üncü dakikada orta alanda Ayew'in havadan pasında topla buluşan Soldado'nun kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çektiği sert şut üst direğe çarparak auta çıktı.
38'inci dakikada ceza sahası dışı sol taraftan Serdar'ın kullandığı serbest vuruşta uzak kale direğine giden topu Volkan çıkardı.
İlk yarı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.
50'nci dakikada Jerome, Sadık'a arkadan yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
73'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Moses pasını Jailson'a verdi. Topu süren Jailson, pasını tekrar Moses'e aktardı. Moses'ın bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.
Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
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