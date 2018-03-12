Fenerbahçe Galatasaray'ı bekliyor! Derbi ateşi yandı...
Fenerbahçe, büyüklerin kâbusu olan Yeni Malatya deplasmanından 2-0’lık galibiyetle döndü. Sarı-Lacivertliler’de artık tek bir hedef var: Kadıköy’de 18 yıldır kaybetmediği Galatasaray’ı yenip yarışa yeniden ortak olmak.
Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş ve Akhisar yenilgisinin yaralarını Malatya’da sardı. Aykut Kocaman’ın öğrencileri, Galatasaray ve Trabzonspor’un kaybettiği, Beşiktaş’ın 1 puanla ayrıldığı zorlu deplasmanda hata yapmadı. Fenerbahçe belki futbol olarak beklentileri karşılayamadı ancak çok önemli bir galibiyete imza attı.
Milli araya 2’de 2 yaparak girme hedefini koyan Fenerbahçe’de artık gözler Galatasaray derbisine çevrildi. Başakşehir’in kaybettiği haftayı 3 puanla kapatarak rakibiyle farkı 3’e düşüren Kanarya, haftaya da Aslan’ı devirmenin peşinde.
‘En büyük aday oluruz’
Sarı-Lacivertliler, Kadıköy’de tam 18 senedir kaybetmediği Galatasaray’ı bir kez daha mağlup ederek, puan tablosunda Aslan’a da yaklaşmanın peşinde. Fenerbahçe’de ortak görüş belli: Eğer Cim Bom’u da yenersek, yeniden şampiyonluğun en büyük adayı haline geliriz... (Fanatik)
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