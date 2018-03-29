Fenerbahçe flaş gelişme! Valbuena...
Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena'ya ABD ve Çin'den sonra şimdi de Brezilya'dan transfer teklifi geldi.
Sarı-lacivertli ekipte Aykut Kocaman'ın devre arasında sattırmadığı Mathieu Valbuena'nın ABD Ligi MLS'e gidebileceği ileri sürülüyordu. Bir iddia da Brezilya'dan geldi. Vasco da Gama'nın, Corinthians'a sattığı Mateus Vital'in boşluğunu Valbuena ile doldurmayı planladığı öğrenildi.
Rio ekibini başkanı Alexandre Campello'nun, Valbuena'nın Brezilya haklarını elinde bulunduran Luis Villacorta ile görüştüğü belirtildi.
İKİ MİSLİ ÜCRET
Campello'nun menajer Villacorta'ya, 2 Nisan'da bitecek transfer süresi içinde Valbuena'ya Vasco da Gama forması giydirmeyi başarması halinde 5 milyon Brezilya Reali (yaklaşık 1.2 milyon euro) menajerlik payı vermeyi taahhüt ettiği iddia edildi.
Valbuena, Fenerbahçe'den kazandığının iki misli ücrete rağmen Çin'den gelen teklifleri reddetmişti. (Fotomaç)
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