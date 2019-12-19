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Futbol
DHA
19.12.2019 - 13:57, Son Güncelleme:

Fenerbahçe derbi hazırlıklarına başladı

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Fenerbahçe derbi hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16'ncı haftasında 22 Aralık pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde günü tek çalışma ile tamamlayan sarı-lacivertli ekipte, İstanbulspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. İstanbulspor maçında görev almayan oyuncuların yer aldığı antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.

Koordinasyon çalışmaları ile devam eden idman 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile sürdü. Sarı-lacivertliler idmanın son bölümünde dar alanda çift kale bireysel çalışma ile son buldu.

Fenerbahçe'de Moses, Hasan Ali ve Zajc özel program dahilinde çalışırken, Sadık'ın da tedavisine devam edildi.

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Ersun Yanal'dan derbi açıklamasıFenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisiyle alakalı, "Kadıköy çok farklı. Biz bu farkı her yerde yapmalıyız. Umarım futbol kazanır. Futbol dışında bir şeyin konuşulmadığı bir maç diliyorum" diye konuştu.
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