Fenerbahçe, Çaykur Rizesporlu Melnjak için harekete geçiyor
Fenerbahçe devre arasında öncelikle sol bek sorununu çözmeyi planlıyor. Sarı-lacivertli ekibin gündemindeki isimler ise RB Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Marcelo Saracchi ile Çaykur Rizespor forması giyen Dario Melnjak.
RB Leipzig’de bu sezon sadece 2 maçta görev alan Saracchi oynayacağı bir takıma gitmek istiyor. Sarı lacivertliler 2023 yılına kadar sözleşmesi olan oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmayı planladığı gelen haberler arasında.
MELNJAK İÇİN TEMAS KURULACAK
Sportif direktör Damien Comolli sezon başında transfer etmek istediği Hırvat sol bek Dario Melnjak için devre arasında bir kez daha Çaykur Rizespor’un kapısını çalacak.
Sarı lacivertliler sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki Hırvat sol beki uygun bir bedelle kadroya katmayı planlıyor. Hırvat sol bek de F.Bahçe’ye gelmek istiyor ve kulübünden kolaylık gösterilmesini istiyor.
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