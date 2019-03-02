Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta?
GeriSpor Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
02.03.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor 36. maça çıkıyor. İki takım arasında Süper Lig'de geride kalan 35 karşılaşmada Fenerbahçe 20, Çaykur Rizespor 7 galibiyet aldı. İstanbul'da yapılan müsabakalarda Fenerbahçe galibiyetlerde 12-2 önde bulunuyor. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe karşısında deplasmandaki son galibiyetini 1981'de aldı. Peki Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, bu akşam İstanbul'da yapacakları maçla Süper Lig'de 36. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 35 lig karşılaşmasının 20'sini Fenerbahçe, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sona erdi. Fenerbahçe, rakip filelere 68 gol attı, Çaykur Rizespor ise sarı-lacivertlilere 35 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Rize'de yapılan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile İstanbul'da yaptığı 17 lig maçında 12 galibiyet, 2 yenilgi, 3 beraberlik aldı. İstanbul'daki müsabakalarda Fenerbahçe 34, Çaykur Rizespor 13 gol attı. Geçen sezon İstanbul'daki maçta Fenerbahçe 2-1 galip geldi.

Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı ne zaman?

Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İstatistikler

Fenerbahçe ve Rizespor, Süper Lig'deki 36. randevularına hazırlanıyor. Fenerbahçe, Rizespor'a karşı bundan önceki 35 lig mücadelesinin 20'sini kazandı. Fenerbahçe iç sahada oynadığı son 10 Süper Lig maçının sadece üçünü kazanabildi ancak son altı karşılaşmayı kaybetmedi. Süper Lig'de deplasmandaki son üç maçını da gol yemeden kazanan Çaykur Rizespor, lig tarihindeki en uzun galibiyet ve gol yememe serisini yaşıyor.

Süper Lig'de 12 maçtır rakiplerine gol atmayı başaran Rizespor, lig tarihindeki en uzun serisini yaşıyor.
Süper Lig'in ikinci yarısında maç kaybetmeyen beş takımdan biri olan Rizespor, aynı zamanda ligin ikinci yarısında en az gol yiyen ekip. Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında en fazla puan toplayan üç takımdan biri Rizespor. Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de isabetli şut yüzdesi en düşük birinci ve gole çevirme oranı en düşük ikinci takım. Aatif Chahechouhe bu sezon Süper Lig'de forma giydiği dokuz maçın sadece birinde sahadan yenik ayrıldı.

Ersun Yanal, Fenerbahçe teknik direktörü olarak Süper Lig'de iç saha yenilgisi almadı. Okan Buruk'un teknik direktörlük kariyerinde Sivasspor'un ardından en fazla resmi maçta mağlup ettiği rakibi Fenerbahçe. Fenerbahçe'ye karşı ilk beş maçında galip gelemeyen Buruk, son dört maçın tamamını kazandı.

Chahechouhe, Fenerbahçe karşısında oynayabilecek durumda

Spor Toto Süper Lig'de 2 Mart Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Çaykur Rizesor'da, teknik direktör Okan Buruk, Aatıf Chahechouhe'nun sakatlığının devam ettiğini ancak futbolcunun büyük olasılıkla Fenerbahçe karşısında forma giyebileceğini söyledi.

Okan Buruk ve takım kaptanı Orhan Ovacıklı, Ali Metin Kazancı Rize Lisesi'nde düzenlenen spor panelinde öğrencilerle bir araya geldi. Buruk, burada yaptığı konuşmada, eğitimin spor ile birlikte götürülmesi gerektiğini, sporun insan gelişiminde önemli yeri olduğunu anlattı.

Öğrencilerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasının yanında mutlaka bir spor dalına yönelmelerini isteyen Buruk, "Spor sadece futbol değil. Mutlaka hayatımızın sağlıklı gelişimi için bir spor dalına yönelmeliyiz. Bu bizi daha güçlü bir hale getirecek ve yaşamdaki öz güvenimizi artıracaktır." dedi. Buruk, Rize'de çok farklı hisler yaşadığını kaydederek, takımın zor zamanlarında dahi taraftarın kendilerine sahip çıkmasının kendilerini mutlu ettiğini ve ayakta kalmalarını sağladığını aktardı.

Fenerbahçe maçında işlerinin kolay olmadığının altını çizen Buruk, "Fenerbahçe çok büyük bir camia. Beşiktaş karşısında 3-0 geriye düşmelerine rağmen maçı çevirmeyi başardılar. Futbolda hataya yer yok. Çok dikkatli olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Aatıf Chahechouhe'n sakatlığının çok konuşulduğunu vurgulayan Buruk, şöyle devam etti:

"Aatıf haftalardır sakatlığı nedeniyle idmanlara tam çıkamıyor. Maçlarda görev alıyor. Bu hafta da sakatlığı nedeniyle idmanlara katılamadı. bu akşam son kontrollerin ardından daha net bir şey göreceğiz. Aatıf'ın sakatlığı devam ediyor ama oynayabilecek durumda olduğunu düşünüyoruz." Buruk, Fenerbahçe maçına gitmek için uçak bileti almak istediğini söyleyen bir öğrencinin masraflarını karşılayacağını ifade etti.

Takım kaptanı Orhan Ovacıklı ise kendisinin çok kitap okuduğunu, okumanın kaliteli yaşamda önemli olduğunu belirterek, öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. İkinci yarıda takımda işlerin iyi gittiğine dikkati çeken Ovacıklı, "Maç maç baktığımızda iyi işler yaptık. Şimdi önümüzde çok zor bir maç var. Fenerbahçe karşısında seyircisinin de desteği ile işimizin kolay olmayacağını biliyoruz. Biz de çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Kadıköy'den inşallah kazanıp Rize'ye döneriz." diye konuştu. Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ve Okul Müdürü Cemil Metoğlu, Okan Buruk'a çiçek verdi. Buruk ve Orhan Ovacıklı, panelin ardından öğrencilerin formalarını imzaladı ve fotoğraf çektirdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı müjdesi!

Fenerbahçe'de şok sakatlık! Maç öncesi...

Tamer Tuna: "Konyaspor’a karşı seviyemizi yukarı çekip maçı kazanacağız"

Akhisarspor’da gözler Bokila'nın üzerinde!