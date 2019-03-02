Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, bu akşam İstanbul'da yapacakları maçla Süper Lig'de 36. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 35 lig karşılaşmasının 20'sini Fenerbahçe, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sona erdi. Fenerbahçe, rakip filelere 68 gol attı, Çaykur Rizespor ise sarı-lacivertlilere 35 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Rize'de yapılan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile İstanbul'da yaptığı 17 lig maçında 12 galibiyet, 2 yenilgi, 3 beraberlik aldı. İstanbul'daki müsabakalarda Fenerbahçe 34, Çaykur Rizespor 13 gol attı. Geçen sezon İstanbul'daki maçta Fenerbahçe 2-1 galip geldi.



Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı ne zaman?

Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İstatistikler

Fenerbahçe ve Rizespor, Süper Lig'deki 36. randevularına hazırlanıyor. Fenerbahçe, Rizespor'a karşı bundan önceki 35 lig mücadelesinin 20'sini kazandı. Fenerbahçe iç sahada oynadığı son 10 Süper Lig maçının sadece üçünü kazanabildi ancak son altı karşılaşmayı kaybetmedi. Süper Lig'de deplasmandaki son üç maçını da gol yemeden kazanan Çaykur Rizespor, lig tarihindeki en uzun galibiyet ve gol yememe serisini yaşıyor.

Süper Lig'de 12 maçtır rakiplerine gol atmayı başaran Rizespor, lig tarihindeki en uzun serisini yaşıyor.

Süper Lig'in ikinci yarısında maç kaybetmeyen beş takımdan biri olan Rizespor, aynı zamanda ligin ikinci yarısında en az gol yiyen ekip. Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında en fazla puan toplayan üç takımdan biri Rizespor. Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de isabetli şut yüzdesi en düşük birinci ve gole çevirme oranı en düşük ikinci takım. Aatif Chahechouhe bu sezon Süper Lig'de forma giydiği dokuz maçın sadece birinde sahadan yenik ayrıldı.

Ersun Yanal, Fenerbahçe teknik direktörü olarak Süper Lig'de iç saha yenilgisi almadı. Okan Buruk'un teknik direktörlük kariyerinde Sivasspor'un ardından en fazla resmi maçta mağlup ettiği rakibi Fenerbahçe. Fenerbahçe'ye karşı ilk beş maçında galip gelemeyen Buruk, son dört maçın tamamını kazandı.

Chahechouhe, Fenerbahçe karşısında oynayabilecek durumda

Spor Toto Süper Lig'de 2 Mart Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Çaykur Rizesor'da, teknik direktör Okan Buruk, Aatıf Chahechouhe'nun sakatlığının devam ettiğini ancak futbolcunun büyük olasılıkla Fenerbahçe karşısında forma giyebileceğini söyledi.



Okan Buruk ve takım kaptanı Orhan Ovacıklı, Ali Metin Kazancı Rize Lisesi'nde düzenlenen spor panelinde öğrencilerle bir araya geldi. Buruk, burada yaptığı konuşmada, eğitimin spor ile birlikte götürülmesi gerektiğini, sporun insan gelişiminde önemli yeri olduğunu anlattı.

Öğrencilerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasının yanında mutlaka bir spor dalına yönelmelerini isteyen Buruk, "Spor sadece futbol değil. Mutlaka hayatımızın sağlıklı gelişimi için bir spor dalına yönelmeliyiz. Bu bizi daha güçlü bir hale getirecek ve yaşamdaki öz güvenimizi artıracaktır." dedi. Buruk, Rize'de çok farklı hisler yaşadığını kaydederek, takımın zor zamanlarında dahi taraftarın kendilerine sahip çıkmasının kendilerini mutlu ettiğini ve ayakta kalmalarını sağladığını aktardı.

Fenerbahçe maçında işlerinin kolay olmadığının altını çizen Buruk, "Fenerbahçe çok büyük bir camia. Beşiktaş karşısında 3-0 geriye düşmelerine rağmen maçı çevirmeyi başardılar. Futbolda hataya yer yok. Çok dikkatli olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Aatıf Chahechouhe'n sakatlığının çok konuşulduğunu vurgulayan Buruk, şöyle devam etti:

"Aatıf haftalardır sakatlığı nedeniyle idmanlara tam çıkamıyor. Maçlarda görev alıyor. Bu hafta da sakatlığı nedeniyle idmanlara katılamadı. bu akşam son kontrollerin ardından daha net bir şey göreceğiz. Aatıf'ın sakatlığı devam ediyor ama oynayabilecek durumda olduğunu düşünüyoruz." Buruk, Fenerbahçe maçına gitmek için uçak bileti almak istediğini söyleyen bir öğrencinin masraflarını karşılayacağını ifade etti.

Takım kaptanı Orhan Ovacıklı ise kendisinin çok kitap okuduğunu, okumanın kaliteli yaşamda önemli olduğunu belirterek, öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. İkinci yarıda takımda işlerin iyi gittiğine dikkati çeken Ovacıklı, "Maç maç baktığımızda iyi işler yaptık. Şimdi önümüzde çok zor bir maç var. Fenerbahçe karşısında seyircisinin de desteği ile işimizin kolay olmayacağını biliyoruz. Biz de çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Kadıköy'den inşallah kazanıp Rize'ye döneriz." diye konuştu. Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ve Okul Müdürü Cemil Metoğlu, Okan Buruk'a çiçek verdi. Buruk ve Orhan Ovacıklı, panelin ardından öğrencilerin formalarını imzaladı ve fotoğraf çektirdi.