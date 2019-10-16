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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
Kaynak: Fanatik
Haber Giriş: 16.10.2019 - 07:41, Son Güncelleme:

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Emre’nin veliahtı...

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Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Emre’nin veliahtı...

Sarı-Lacivertliler’de ara transfer döneminin çalışmaları şimdiden başladı. Listenin ilk sırasında ise İrfan Can Kahveci’nin adı yazılı. Fenerbahçe, 24 yaşındaki futbolcuyu yaz aylarında da istemiş ancak imza attıramamıştı.

Başakşehir, 23 Ağustos’ta İrfan Can’ın kontratını uzattı. Ancak Sarı- Lacivertliler’in milli yıldızdan vazgeçmeye hiç niyeti yok. Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakmayı planlıyor. Hem Ersun Yanal hem de yönetim, İrfan Can’ı, Emre’nin veliahtı olarak görüyor. 39 yaşındaki oyuncu da eski takım arkadaşının mutlaka transfer edilmesi görüşünde.

Kolay değil ama...

Fenerbahçe, İrfan Can’ı çok istiyor ancak transfer etmesi yine hiç kolay değil. Başarılı oyuncunun sözleşmesini yeni uzatmasının yanı sıra, milli takımdaki performansıyla Avrupa’nın önemli takımlarının dikkatini çekmesi; Sarı-Lacivertli ekibin işini zorlaştırıyor.Ancak yönetim, Fenerbahçe orta sahasında yıllarca görev alıp, kaptanlık pazubandını takma potansiyeline sahip 24 yaşındaki yıldız için tüm imkanlarını seferber etmeye kararlı.

Fransız yıldızlara geçit vermedi

İrfan Can, Fransa maçında dünyaca ünlü yıldızlara karşı çok iyi bir performans sergiledi. Orta sahada görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, 10 ikili mücadelenin 8’ini kazandı, yüzde 74.3 pas isatebiyle oynadı ve 2 top kaptı. İrfan, sergilediği futbolla gecenin en iyilerinden biri oldu.

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