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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 16.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Volkan Demirel antrenörlüğe ısındı

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Volkan Demirel antrenörlüğe ısındı

Artık antrenmanlarda futbolculara talimatlar veren Volkan Demirel, Fenerbahçe’nin kirada olan oyuncularının maçlarını izleyip rapor veriyor.

Fenerbahçe’de sezon öncesi yönetimin uzun süren ikna çabalarından sonra, transferin son günü futbolu bırakarak teknik ekipte çalışmayı kabul eden Volkan Demirel, aradan geçen 2.5 aylık sürede yeni işine iyice ısınmış görünüyor.

Artık antrenmanlarda futbolculara talimatlar veren Demirel, Fenerbahçe’nin kirada olan oyuncularının maçlarına gidip hem teknik ekibe hem yönetime bilgi veriyor.

Geçtiğimiz hafta Belçika’ya giderek Westerlo’da oynayan kaleci Berke Özer’i izleyen Demirel, ardından Hollanda’ya geçerek Feyenoord’un alt yapısında çalışan eski takım arkadaşı Dirk Kuyt’la buluştu.

TOLGAY: EN BÜYÜK AVANTAJIMIZ EMRE BELÖZOĞLU

Fenerbahçeli Tolgay Arslan, galibiyet serisi yakalayarak hedeflerine adım adım ulaşmak istediklerini söyledi. Kulüp televizyonuna konuşan 29 yaşındaki oyuncu, “Bizim en büyük avantajımız Emre Belözoğlu’dur. Hem kaptanlık hem de ağabeylik yapıyor. Benim için gelmiş geçmiş en iyi Türk oyuncu. Patron gibi her şeye dikkat ediyor. Bir kaptan var ve onun sözünü herkes dinliyor” dedi. Sağlık durumu hakkında da bilgi veren Tolgay, “Geçen seneki hatayı yapmak istemiyorum. 3,5 ay kadro dışı kalmıştım. Tek başıma idman yapmıştım. Geldiğimde hemen oynamak istedim. 2-3 maç iyi gitti ama vücut kaldırmadı. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum” diye konuştu.

 

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