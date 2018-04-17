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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
17.04.2018 - 10:02, Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Beşiktaş maçına hazır: Yaptık yine yaparız!

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Fenerbahçe, Beşiktaş maçına hazır: Yaptık yine yaparız!

Ezeli rakiplerini ligin ilk yarısında yenen Fenerbahçeli futbolcular, maça “Yaptık, yine yaparız” parolasıyla hazırlanıyor. Kanarya’nın yıldızları, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla da “Hazırız” mesajı verdi!

Süper Lig’de 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe’de, Ziraat Türkiye Kupası’nın yarı finalinde eşleştikleri Beşiktaş ile 2-2’nin rövanşında oynayacakları mücadele öncesinde çok ciddi bir motivasyon oluşmuş durumda.

Futbolcuların Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında dahi akıllarında bu maç yer alırken, özellikle ikinci yarıdaki kötü futbolun sebebi olarak teknik heyet, akılların Beşiktaş maçında olduğu tespitini yaptı. Futbolcular daha hafta başından 19 Nisan’daki Beşiktaş maçına yönelik paylaşımlarda bulunurken, Samandıra’da teknik heyet ve futbolcular tarafından ortak bir parola belirlendi. Beşiktaş’ı ligin ilk yarısında kendi sahasında 2-1 yenen Sarı-Lacivertliler, “Yaptık yine yaparız” parolasıyla maça hazırlanıyor.

Maç Sonucu Bahsini Seç

‘KUPA, LİGİ ETKİLER’ DÜŞÜNCESİ HAKİM

Teknik heyet ve futbolcular, Ülker Stadı’nda tribünlerin tamamen dolması halinde, Kadıköy geleneğinin süreceğine inanıyorlar. Sarı-Lacivertliler ayrıca, turu istedikleri gibi geçmelerinin Süper Lig’e de kendi açılarından olumlu, Beşiktaş için ise olumsuz yansıyacağını düşünüyorlar. (Habertürk)

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