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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
aa-spor
31.10.2019 - 12:30, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko'dan son 13 yılın en kötü başlangıcı

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THY Avrupa Ligi'ne 5 haftada 4 mağlubiyet alarak giren sarı-lacivertli basketbol takımı, son 13 yılın en kötü sezon başlangıcına imza attı.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birini yaşıyor.

Son 5 yılda Dörtlü Final oynayıp 1 şampiyonluk elde eden ve bu sezona da kupanın en büyük favorilerinden biri olarak başlayan sarı-lacivertliler, ilk 5 haftada büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Marko Guduric ve Nicola Melli'yi NBA'ye kaptıran ancak sezona Nando De Colo ve Derrick Williams gibi yıldız transferlerle başlayan Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'ndeki ilk 5 maçında 4 yenilgi aldı.

Ülker'le birleşmesi sonucu Avrupa Ligi'nde 2006-2007 sezonundan itibaren boy gösteren sarı-lacivertliler, son 13 yılın en kötü lig başlangıcını yaptı. İlk sezonunda başantrenör Aydın Örs yönetiminde 5 maçta 4 yenilgi alan sarı-lacivertliler, aradan geçen 12 sezon sonra da bu kötü istatistiğini tekrarladı.

- Obradovic 16 yıl sonra aynı başlangıcı yaşadı

Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic de 16 yıl sonra ilk kez Avrupa Ligi'nde çalıştırdığı bir takımla ilk 5 maçta 4 yenilgi aldı.
Avrupa Ligi'ni 9 defayla en fazla kazanan başantrenör olan Sırp çalıştırıcı, Yunan ekibi Panathinaikos'un başında 2003-2004 sezonunda ilk 5 maçta 4 yenilgi yaşamıştı. O dönem Yunan ekibi son 16'ya kalmayı başarmış ama bu turda elenmişti.

- Geçen sezon 5 yenilgi vardı

Fenerbahçe Beko, geride kalan sezonun lig etabında aldığı yenilgi sayısına şimdiden yaklaştı.

Dörtlü Final oynadığı 2018-2019'un normal sezonunda 30 haftada 5 yenilgi alarak lider olan ve bu performansıyla tarihe geçen sarı-lacivertliler, bu sezon ise 5 haftada 4 mağlubiyetle hayal kırıklığı oluşturdu.

Maccabi Tel Aviv 67-55 Fenerbahçe Beko
Maccabi Tel Aviv 67-55 Fenerbahçe Beko

- Hücum performansı

Fenerbahçe Beko, düşen hücum performansıyla da dikkatleri üzerine topladı.

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'ndeki 18 takım içinde 69.8 sayı ortalamasıyla ilk 5 haftada 17. sırada yer aldı.

De Colo, Kostas Sloukas, Jan Vesely, Willams gibi önemli skorerleri olmasına rağmen Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız mts deplasmanında 56, Maccabi FOX karşısında ise 55 sayıda kalarak kötü bir hücum performansına imza attı.

- Derbide farklı yenilgi

Fenerbahçe Beko, Avrupa'daki kötü sezon başlangıcını ligde Galatasaray Doğa Sigorta'yla oynadığı derbi maça da yansıttı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta sonu sarı-lacivertliler, deplasmanda sarı-kırmızılı rakibine 19 sayı farkla 83-64 yenildi. Sarı-lacivertlier, 6. sezonunu geçirdiği Obradovic'le Türkiye'deki en farklı 2. yenilgisini de derbide aldı.

Fenerbahçe Bekodan son 13 yılın en kötü başlangıcı

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