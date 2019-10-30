Maccabi Tel Aviv 67-55 Fenerbahçe Beko
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 5. maçında Maccabi Tel Aviv'e konuk oldu. Temilsicimiz sahadan 67-55 mağlup ayrıldı.
Şu ana kadar 4 maçta 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 5. maçında da sahadan mağlup ayrıldı.
Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, geride kalan 4 haftada bir galibiyet elde ederken, 3 kez mağlup oldu. Deplasmanda oynadığı Real Madrid, Kızılyıldız mts ve AX Armani Exchange Milan maçlarını kaybeden sarı-lacivertli takım, tek galibiyetini İstanbul'da Baskonia karşısında elde etti.
Maccabi FOX ise ligde çıktığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı.
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de oynadığı son maçında deplasmanda Milano'ya 87-74 kaybetmişti...
edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
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