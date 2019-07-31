Fenerbahçe Bayern Münih'e yenildi, Tuncay Şanlı yıkıldı
Fenerbahçe'nin Audi Cup'ta Bayern Münih'e mağlup olduğu karşılaşmada tribünde tanıdık simalar vardı...
Fenerbahçe'nin Audi Cup ilk maçında Bayern Münih'e 6-1 mağlup olduğu karşılaşmayı izleyenler arasında eski futbolcular Alex de Souza, Tuncay Şanlı ve Pierre Van Hooijdonk da vardı.
İkili karşılaşmayı birlikte izlerken Tuncay Şanlı'nın üst üste gelen goller sonrası moralinin bozulduğu gözlendi. Alex de Souza ile birlikte Hooijdonk da kulübün davetlisi olarak Allianz Arena'daki yerini aldı.
Öte yandan mücadeleyi A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de tribünden takip etti.
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