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Haber Giriş: 12.01.2020 - 16:55,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Comolli açıklaması!

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Comolli açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımdan ayrılacağı iddia edilen sportif direktör Damien Comolli hakkında açıklamalarda bulundu.

Düzenlediği basın toplantısında Damien Comolli konusuna açıklık getiren Ali Koç, ayrılık olmadığını ve Comolli'nin görevine devam edeceğini belirtti.

Ali Koç, ''Comolli ile devam ediyoruz. Bana sorarsanız, yaptığı açıklama özünde yanlış bir açıklama. Sosyal medyada çok yüklenildi. Benim yapacağım bir açıklama ile onun endişeleri giderilebilirdi. Bu kadar Twitter hesabı açmamışsın, transfer yaptık, şimdi mi açtın?'' sözlerini kullandı.

Ersun Yanal hakkında da konuşan Ali Koç, ''Hocamız iyi bir insan, duygusal bir insan. İstifa edeceği çok konuşuldu, öyle bir şey yoktu. Başka kulübün hocası istifa ediyor, 3. gün haber oluyor.'' dedi.

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