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Haber Giriş: 15.01.2020 - 11:08,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler Silivri'de

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler Silivri'de

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticilerin gelişi Silivri Mahkeme önünden görüntüler Fetullahçı Terör Örgütü'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları iddiasıyla 107 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince devam ediliyor.

 

Silivri Mahkeme önünden görüntüler Fetullahçı Terör Örgütü'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları iddiasıyla 107 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince devam ediliyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler Silivri'ye geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler Silivri'ye geldi

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