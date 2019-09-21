Fenerbahçe - Ankaragücü (CANLI)
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor.
Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetiyor.
Karşılaşmayı Spor Arena'dan canlı takip edebilirsiniz.
İlk 2 maçını kazanarak lige iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, son 2 müsabakada ise galibiyet elde edemedi. Sarı-lacivertliler, 5. hafta öncesinde topladığı 7 puanla 3. sırada yer alıyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay; Ozan, Zanka, Rami, Dirar; Tolga, Gustavo; Deniz, Rodrigues, Kruse; Muriqi.
Ankaragücü: Korcan, Cebrail, Kulusic, Pazdan, Tiago Pinto, Moke, Sedat, Faty, İlhan, Canteros, Orgil
Fenerbahçe'de sakatlığı geçen kaptan Emre Belözoğlu yedekler arasında yer alıyor.
MURAT SAĞLAM KADRODA YOK
Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Murat Sağlam, Ankaragücü ile oynanacak olan maçın kadrosunda yer almadı.
Süper Lig’de evinde Ankaragücü’nü ağırlayacak olan Fenerbahçe’de yeni transferlerden Murat Sağlam 18 kişilik kadroda yer almadı. Sezon başında Wolfsburg’dan Fenerbahçe’ye transfer olan 21 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz 4 haftada da kadroda yer alırken Ankaragücü müsabakasında Ersun Yanal tarafından kadroda düşünülmedi.
Adil Rami ilk kez 11’de
Fenerbahçe’nin yeni transferi Adil Rami, MKE Ankaragücü karşısında ilk kez 11’de yer aldı.
Süper Lig’de evinde Ankaragücü’nü ağırlayacak olan Fenerbahçe’de yeni transfer Adil Rami ilk kez 11’de yer aldı. Daha önce oynanan maçlarda kadroda hazır olmadığı için yer alamayan Fransız futbolcu Ankaragücü karşısında Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından ilk 11’de şans tanındı.
FENERBAHÇE TÜRİBÜNLERİ NESLİCAN'I UNUTMADI
Fenerbahçeli taraftarlar, dün vefat eden Neslican Tay’ı tribünlerde astığı pankartla unutmadı.
Süper Lig’de Fenerbahçe ile Ankaragücü arasında oynanan maçta sarı-lacivertli taraftarlar Neslican Tay’ı unutmadı. Uzun zamandır kanserle mücadele eden ve her defasında Fenerbahçe sevgisini dile getiren Neslican’ın vefat etmesinin ardından 'Okul Açık' tribününde pankart asıldı. Pankartta 'Sen verdiğin savaşla kalplerimizde yaşamaya devam edeceksin.. Mekanın Cennet Olsun Neslican 1998- ' sözleri yer aldı.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde şimdiye dek İstanbul'da 50 kez karşılaştı.
Evinde 36 kez kazanan Fenerbahçe, rakibine sadece 4 kez mağlup oldu. İstanbul'daki 10 maçta eşitlik bozulmadı, Fenerbahçe 112, MKE Ankaragücü ise 36 gol attı.
FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti.
MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini geçen sezonun ilk yarısında 3-1'lik skorla aldı.
HEDEF 3 PUAN
Süper Lig'in geride kalan 4 haftasında 7 puan toplayan Fenerbahçe'de futbolcular, yarın MKE Ankaragücü ile yapacakları maç öncesinde birliktelik ve galibiyet mesajı verdi.
Sarı-lacivertli ekibin oyuncuları, ligin 5. haftasında MKE Ankaragücü ile Ülker Stadı'nda oynayacakları mücadeleyi kazanarak Galatasaray derbisi öncesi taraftarlarını mutlu etmeyi hedefliyor.
Süper Lig'de son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde elde eden Fenerbahçe'de futbolcular, Aytemiz Alanyaspor karşısında yaşanan mağlubiyeti, MKE Ankaragücü'nü yenerek unutturmak istiyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli takımın kaptanı Emre Belözoğlu, sahalarında MKE Ankaragücü'nü yenmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bize her zaman destek olan taraftarımızın önünde kazanarak geçtiğimiz haftayı unutturalım. Evimizde bize yakışan futbol oynayarak sahadan üç puanla ayrılalım ve derbi öncesi taraftarlarımızı mutlu edelim. İlk iki haftada olduğu gibi son ana kadar sahada mücadele ederek, kazanan taraf olalım." ifadelerini kullandı.
"Hocamızla birlikte daha önce başardık, şimdi yine başaracağız" sözleriyle birbirlerini motive eden sarı-lacivertli futbolcular, "Hiçbir maçın bir diğerinden farkı yok. Adım adım ilerleyip her maça aynı konsantrasyonla 'galibiyet' parolasıyla yaklaşıp, disiplinden kopmadan tüm rakiplerimize karşı cevabımızı sahada elde edeceğimiz galibiyetlerle göstermeliyiz." şeklinde görüş belirtti.
Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncuları ise "Omuz omuza şampiyonluğa diyerek sezona başladık" ifadelerini kullanarak, "Bu sözümüz artık bir hedef değil, bir zorunluluk. Camiamız bu sezon elde edeceğimiz şampiyonluğu sonuna kadar hak ediyor. Sezon başından bu yana rakiplerimizin puan kayıpları ortada. Biz ise her gün üzerine koyarak gideceğiz. Takım olarak kamp döneminden itibaren şampiyonluk sinerjisinin bizden yana olduğunu hissettik, bunu görüyoruz. Karşımıza çıkan tüm zorluklara rağmen bu hissin peşini bırakmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle