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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.09.2019 - 18:35, Son Güncelleme:

Berke Özer'den flaş Fenerbahçe açıklaması!

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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz bir yıllığına Westerlo'ya kiraladığı 19 yaşındaki kaleci Berke Özer, Belçika basınına verdiği röportajda Sarı Lacivertli ekip ve geleceği hakkında gündem yaratan açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz bir yıllığına Westerlo'ya kiraladığı 19 yaşındaki file bekçisi Berke Özer, Belçika basınına verdiği röportajda geleceği hakkında gündem yaratan açıklamalarda bulundu. Sarı Lacivertliler'in eski idari menajeri Hasan Çetinkaya'nın ikinci başkanı olduğu Westerlo ile bu sezon 6 maçta görev yapan genç eldiven, bir gün eski takımına geri döneceğini söyledi.

Het Nieuwsblad gazetesine konuşan yetenekli file bekçisi, "Westerlo'daki hedefim tecrübe kazanmak. Ancak bir gün mutlaka Fenerbahçe'ye döneceğim. Zira orası, benim kulübüm. İstanbul'da hayat çok eğlenceli. Testelt'te bir evde tek başıma yaşıyorum ve ortam bazen inanılmaz sessiz oluyor." şeklinde konuştu.

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Berke Özerden flaş Fenerbahçe açıklaması

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