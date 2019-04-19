Fenerbahçe Alanya'ya hazırlanıyor
Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman saat 11.30'da başladı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolculardan iki grup 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaparken; diğer grup ise ayak tenisi oynadı. Antrenman yapılan bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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