Fenerbahçe 4-0 Eskişehirspor
Hazırlık maçında Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'u konuk etti. Samandıra Tesisleri'nde düzenlenen maçı sarı-lacivertliler 4-0 kazandı. Jailson'un 34. dakikadaki golüyle perdeyi açan Ersun Yanal'ın ekibi, Roberto Soldado'nun 55. dakikadaki frikik golüyle farkı 2'ye çıkardı. İsmail Köybaşı 69 ve 75'te kaydettiği iki golle sonucu belirledi. Ersun Yanal ideal kadrosunu sahaya çıkardı. Yanal, Abdulcebrail, Muhammed ve Harun gibi genç isimleri de ikinci yarıda sahaya sürdü. Fenerbahçe 7 Nisan Pazar günü Ankaragücü deplasmanında boy gösterecek.
Fenerbahçe, Süper Lig’e verilen milli maç ve seçim arasında Spor Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor’la Can Bartu Tesisleri’nde oynadığı hazırlık karşılaşmasını 4-0 kazandı.
As oyuncu ağırlıklı bir ilk 11’le maça çıkan teknik direktör Ersun Yanal’ın 74 dakika görev verdiği 19 yaşındaki Oğuz Kağan Güçtekin ve ikinci 45’te sahaya sürdüğü 17 yaşındaki Abdulcebrail Akbulut göz doldurdu.
Sonradan oyuna giren genç futbolcular Harun Özcan ve Muhammed Gümüşkaya da istekleriyle dikkat çekti. İlk yarıyı 34. dakikada Eskişehirspor defansının hatasını değerlendiren Jailson’un golüyle 1-0 önde tamamlayan sarı lacivertliler, 55’te Soldado’yla frikikten farkı artırdı: 2-0. İsmail Köybaşı’nın 69 ve 76. dakikalarda attığı gollerle skor belirlendi: 4-0.
ÖNE ÇIKANLAR
Abdulcebrail Akbulut: İkinci 45’te 40 yıllık Fenerbahçeli gibi mücadele etti. Pozisyon bilgisi ve topsuz oyunuyla da etkiliydi. İsmail’in ilk golünde şık bir asiste imza attı.
Oğuz Kağan Güçtekin: Ersun Yanal’ın 74 dakika görev verdiği Oğuz Kağan, oyundan çıkana kadarki sürede orta sahada etkin ve toparlayıcı bir rol üstlendi.
Nabil Dirar: Oyuna 59. dakikada girdi. İsmail Köybaşı’nın ikinci golünde asisti yapan isimdi. Sakatlık sonrası verdiği geri dönüş sinyalleri fazlasıyla olumluydu.
Jailson: İlk yarı boyunca Fenerbahçe’nin hücumda başarılı olması adına önemli bir rol üstlendi. Attığı golle de takımının, Eskişehirspor’un kilidi açmasını sağladı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle