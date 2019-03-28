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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
Fatih SABOVİÇ
28.03.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

Fenerbahçe 4-0 Eskişehirspor

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Fenerbahçe 4-0 Eskişehirspor

Hazırlık maçında Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'u konuk etti. Samandıra Tesisleri'nde düzenlenen maçı sarı-lacivertliler 4-0 kazandı. Jailson'un 34. dakikadaki golüyle perdeyi açan Ersun Yanal'ın ekibi, Roberto Soldado'nun 55. dakikadaki frikik golüyle farkı 2'ye çıkardı. İsmail Köybaşı 69 ve 75'te kaydettiği iki golle sonucu belirledi. Ersun Yanal ideal kadrosunu sahaya çıkardı. Yanal, Abdulcebrail, Muhammed ve Harun gibi genç isimleri de ikinci yarıda sahaya sürdü. Fenerbahçe 7 Nisan Pazar günü Ankaragücü deplasmanında boy gösterecek.

Fenerbahçe, Süper Lig’e verilen milli maç ve seçim arasında Spor Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor’la Can Bartu Tesisleri’nde oynadığı hazırlık karşılaşmasını 4-0 kazandı.

As oyuncu ağırlıklı bir ilk 11’le maça çıkan teknik direktör Ersun Yanal’ın 74 dakika görev verdiği 19 yaşındaki Oğuz Kağan Güçtekin ve ikinci 45’te sahaya sürdüğü 17 yaşındaki Abdulcebrail Akbulut göz doldurdu.

Sonradan oyuna giren genç futbolcular Harun Özcan ve Muhammed Gümüşkaya da istekleriyle dikkat çekti. İlk yarıyı 34. dakikada Eskişehirspor defansının hatasını değerlendiren Jailson’un golüyle 1-0 önde tamamlayan sarı lacivertliler, 55’te Soldado’yla frikikten farkı artırdı: 2-0. İsmail Köybaşı’nın 69 ve 76. dakikalarda attığı gollerle skor belirlendi: 4-0.

ÖNE ÇIKANLAR

Abdulcebrail Akbulut: İkinci 45’te 40 yıllık Fenerbahçeli gibi mücadele etti. Pozisyon bilgisi ve topsuz oyunuyla da etkiliydi. İsmail’in ilk golünde şık bir asiste imza attı.

Oğuz Kağan Güçtekin: Ersun Yanal’ın 74 dakika görev verdiği Oğuz Kağan, oyundan çıkana kadarki sürede orta sahada etkin ve toparlayıcı bir rol üstlendi.

Nabil Dirar: Oyuna 59. dakikada girdi. İsmail Köybaşı’nın ikinci golünde asisti yapan isimdi. Sakatlık sonrası verdiği geri dönüş sinyalleri fazlasıyla olumluydu.

Jailson: İlk yarı boyunca Fenerbahçe’nin hücumda başarılı olması adına önemli bir rol üstlendi. Attığı golle de takımının, Eskişehirspor’un kilidi açmasını sağladı.

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