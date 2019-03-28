Fenerbahçe sezonu lider bitirdi
THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko, Olimpia Milano'yu 104-90 yenerek normak sezonu lider bitirmeyi garantiledi.
Milano kentindeki Mediolanum Forum'da oynanan maçın ilk çeyreğini 22-17 önde geçen Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 52-42 üstün gitti.
Üstünlüğünü ikinci yarıda da koruyan ve son çeyreğe 73-68 önde giren Fenerbahçe Beko, salondan 104-90 galip ayrıldı.
THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında çeyrek final bileti alarak organizasyon tarihinde play-off'u en erken garantileyen takım unvanına sahip olan Fenerbahçe Beko, İtalyan ekibi karşısında aldığı galibiyetle de normal sezonu lider olarak bitirmeyi garantiledi.
Salon: Mediolanum Forum
Hakemler: Bırys Ryzhyk , Matej Boltauzer , Carlos Cortes
Olimpia Milano: Mike Hames 8, Vladimir Micov 15, Fontecchio , Tarczewski 7, Nedovic 3, Kuzminkas 4, Nunnally 26, Burns , Brooks 7, Curtis Jerrells 20
Başantrenör: Simone Pianigiani
Fenerbahçe: Green 12, Melli 6, Melih 10, Kalinic 22, Guduric 9, Sinan 6, Ali Muhammed 23, Ahmet 4, Datome 12
Başantrenör: Zeljko Obradovic
1. Periyot: 17-22 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 42-52 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot:68-73 (Fenerbahçe lehine)
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