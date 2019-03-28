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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
28.03.2019 - 09:04, Son Güncelleme:

Fenerbahçe sezonu lider bitirdi

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Fenerbahçe sezonu lider bitirdi

THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko, Olimpia Milano'yu 104-90 yenerek normak sezonu lider bitirmeyi garantiledi.

Milano kentindeki Mediolanum Forum'da oynanan maçın ilk çeyreğini 22-17 önde geçen Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 52-42 üstün gitti. 

Üstünlüğünü ikinci yarıda da koruyan ve son çeyreğe 73-68 önde giren Fenerbahçe Beko, salondan 104-90 galip ayrıldı. 

THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında çeyrek final bileti alarak organizasyon tarihinde play-off'u en erken garantileyen takım unvanına sahip olan Fenerbahçe Beko, İtalyan ekibi karşısında aldığı galibiyetle de normal sezonu lider olarak bitirmeyi garantiledi. 

Salon: Mediolanum Forum

Hakemler: Bırys Ryzhyk , Matej Boltauzer , Carlos Cortes

Olimpia Milano: Mike Hames 8, Vladimir Micov 15, Fontecchio , Tarczewski 7, Nedovic 3, Kuzminkas 4, Nunnally 26, Burns , Brooks 7, Curtis Jerrells 20

Başantrenör: Simone Pianigiani

Fenerbahçe: Green 12, Melli 6, Melih 10, Kalinic 22, Guduric 9, Sinan 6, Ali Muhammed 23, Ahmet 4, Datome 12

Başantrenör: Zeljko Obradovic

1. Periyot: 17-22 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 42-52 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot:68-73 (Fenerbahçe lehine)

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