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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
09.10.2018 - 13:47, Son Güncelleme:

Fenerbahçe, '3 Temmuz' sürecine dair açıklama yaptı!

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Fenerbahçe, '3 Temmuz' sürecine dair açıklama yaptı!

Sarı-lacivertli kulüp, resmi internet sitesi üzerinden sürecin son durumu hakkında bir açıklama yayınladı.

Fenerbahçe Kulübü yaptığı açıklamada, 2010-2011 sezonunun ardından 3 Temmuz 2011'de başlatılan "futbolda şike" soruşturmasıyla ilgili 9 Ekim 2015'te 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararının yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "FETÖ ürünü şike kumpasının çöküşünü tasdik eden mahkeme kararıyla ilgili Yargıtay sürecinin; vicdanlarda aklanan Fenerbahçemizin, daha fazla mağdur edilmesine izin verilmeden sonlandırılmasını beklemekteyiz." ifadelerine yer verdi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararının camia için tarihi bir dönüm noktası olduğu belirtilerek, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük iç tehditlerden biri olan FETÖ'ye karşı ilk kitlesel tepkiyi veren camiamız, eski başkanımız Aziz Yıldırım ve yöneticilerimiz, 3 yıl önce bugün, 9 Ekim 2015’te şike kumpasından 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği beraat kararlarıyla aklandı. Camiamız açısından tarihi bir dönüm noktası olarak niteleyeceğimiz beraat kararları, kulübümüzün ne kadar büyük bir saldırıya maruz kaldığını tüm Türkiye’ye göstermiş oldu." denildi.

Devam eden Yargıtay sürecine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"3 yıl önce 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği bu kararın ardından davayı tamamen kapatacak, süreci sona erdirecek ve Fenerbahçe için tarifi mümkün olmayan maddi kayıplarını geri almak için atılacak adımların başlangıcı olacak Yargıtay kararı henüz açıklanmış değildir. Fenerbahçe Kulübü olarak 7'den 70'e aylarca süren bir mücadele ile karşı koyduğumuz FETÖ ürünü şike kumpasının çöküşünü tasdik eden mahkeme kararıyla ilgili Yargıtay sürecinin, vicdanlarda aklanan Fenerbahçemizin, daha fazla mağdur edilmesine izin verilmeden sonlandırılmasını beklemekteyiz."

İlk günkü kararlılıkla bu davanın sonuna kadar takipçisi olunacağı aktarılan açıklamada, her türlü hukuki mücadelenin gerekliliklerinin yerine getirileceği bildirildi.

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