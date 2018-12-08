Fenerbahçe 18'lik yıldızın peşinde! İşte o isim...
Transferde genç futbolculara yönelen Fenerbahçe, ara transferde 18'lik yıldızın peşine düştü.
Fenerbahçe, transferde genç isimlerle ilgilenmeye devam ediyor. Club America'da yıldızı parlayan 18 yaşındaki Diego Lainez de bu isimlerden biri.
Kanarya'nın bir süredir takibine aldığı Meksikalı futbolcu için devre arası resmi temas kuracağı öğrenildi. Kanatlarda oynayan genç yıldız, sol ayağını raket gibi kullanıyor.
Patlayıcı bir deparı olan Lainez, hızlandığında kimseyi yanına yaklaştırmıyor. Tek eksisi savunmaya yeterince katkı vermemesi.(Fotomaç)
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