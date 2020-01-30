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GeriFutbol Fenebrahçe'nin eski yıldızı Benzia, Dijon'a transfer oldu!
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Futbol
Haber Giriş: 30.01.2020 - 20:00,Son Güncelleme:/

Fenebrahçe'nin eski yıldızı Benzia, Dijon'a transfer oldu!

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Fenebrahçe'nin eski yıldızı Benzia, Dijon'a transfer oldu!

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Yassine Benzia, Ligue 1 ekibi Dijon'a transfer oldu.

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan ve Olympiakos'ta da tutunamayan Yassine Benzia, Fransa'ya döndü.

Yassine Benzia, Fransa Ligue 1 ekibi Dijon ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Bu transfer Dijon, Lille'e 1.5 milyon euro bonservis ücreti ödedi.

Cezayirli oyuncu Olympiakos ile bu sezon sadece 5 maça çıkabildi. Oyuncu Fenerbahçe'de de tüm kulvarlarda 13 maça çıkmış ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.

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Fenebrahçenin eski yıldızı Benzia, Dijona transfer oldu

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