Fenebrahçe'nin eski yıldızı Benzia, Dijon'a transfer oldu!

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan ve Olympiakos'ta da tutunamayan Yassine Benzia, Fransa'ya döndü.

Yassine Benzia, Fransa Ligue 1 ekibi Dijon ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Bu transfer Dijon, Lille'e 1.5 milyon euro bonservis ücreti ödedi.

Cezayirli oyuncu Olympiakos ile bu sezon sadece 5 maça çıkabildi. Oyuncu Fenerbahçe'de de tüm kulvarlarda 13 maça çıkmış ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.

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