Fenebrahçe'nin eski yıldızı Benzia, Dijon'a transfer oldu!
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Yassine Benzia, Ligue 1 ekibi Dijon'a transfer oldu.
Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan ve Olympiakos'ta da tutunamayan Yassine Benzia, Fransa'ya döndü.
Yassine Benzia, Fransa Ligue 1 ekibi Dijon ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Bu transfer Dijon, Lille'e 1.5 milyon euro bonservis ücreti ödedi.
Cezayirli oyuncu Olympiakos ile bu sezon sadece 5 maça çıkabildi. Oyuncu Fenerbahçe'de de tüm kulvarlarda 13 maça çıkmış ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.
Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle