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Futbol
İHA
11.12.2019 - 16:50, Son Güncelleme:

Felipe Melo Kapadokya'da

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Felipe Melo Kapadokya'da

Geçtiğimiz gün İstanbul'a gelen Galatasaray’ın eski futbolcusu Brezilyalı Felipe Melo, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini gezdi.

Galatasaray’ın eski futbolcusu Felipe Melo eşi Roberta Melo ile birlikte Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini ziyaret etti. Kapadokya'nın eşsiz güzelliklerini eşi ile birlikte gezen Felipe Melo burada bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Nevşehir Belediyespor taraftar grubu Meterisliler ile de hatıra fotoğrafı çektiren Felipe Melo’ya Meterisliler Taraftarlar Derneği Başkanı Mustafa Şekerli tarafından Nevşehir Belediyespor forması hediye edildi.

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Melo dün gece İstanbul'a gelmişti...

Felipe Melo İstanbul'daGalatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, İstanbul'a geldi.
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