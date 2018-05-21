Fatih Terim'in saat saat G.Saray'a yeniden geliş hikayesi...
Galatasaray 21. şampiyonluğunu kazandı. Bu şampiyonlukta kuşkusuz pek çok ismin payı var. Başta Başkan Mustafa Cengiz, Abdürrahim Albayrak, futbolcular, yöneticiler...
Ama en büyük pay kuşkusuz Fatih Terim’e, İmparator’a ait. Peki ama “İmparator G.Saray’a nasıl geldi?” Başka bir deyişle; Şampiyonluğa giden yol nasıl açıldı
Gördüğünüz kareler o yolun nasıl açıldığının en güzel görüntüleri. G.Saray şampiyon oldu. Ama insan ister istemez soruyor ya o gece yaşanmasaydı. Gelin bu karelerin öyküsüne ve mimarlarına bir göz atalım.
SAAT 17.00’DE ÇALAN TELEFON
Terim, TFF’deki görevinden ayrılmış, Tudor ile ipler kopma noktasına gelmişti. Camiadaki pek çok isim, “Görev teklif edilmediği için Terim’in G.Saray’a kızgın olduğunu” fısıldıyordu kulaklara.
21. Aralık günü saat 17.00’de Başkan Dursun Özbek, Sportif A.Ş. için görev teklif ettiği Serdar Güzelaydın’ı aradı.
- Acele görüşmemiz lazım.
SAAT 18.00:
- Serdar, sana tam yetki. Git Fatih Hocam ile görüş. Bizi görüştür.
SAAT 19.00
- Hocam Serdar ben. Müsaitsen bir kahveye gelmek isterim.
- Buyur gel tabii. Kapımız her dosta açık.
· SAAT 20.15
- Hocam konu malum. Başkanın isteği ile geldim. G.Saray’ın sana ihtiyacı var.
- Aslında konuşulacak çok şey var ama bu laftan sonra (G.Saray’ın sana ihtiyacı var) başka bir şey konuşulmaz. İhtiyaç varsa konu kapanmıştır...
SAAT 20.20
Başkan Dursun Özbek ile Fatih Terim telefonda konuşurlar. Görüşmenin medyaya sızmaması için Fatih Terim, Dursun Özbek’i evine davet eder. 2 yıl önce olduğu gibi yeniden bir araya geleceklerdir.
SAAT 21.55
- Hocam 2 yıl önce kısmet olmadı ama şimdi olacak inşallah. Ben çok heyecanlıyım. Galatasaray’ın size ihtiyacı var.
- Galatasaray’ın bana ihtiyacı varsa konu kapanmıştır. Hiçbir talebim yok. Para işini de size bırakıyorum. Süre konusuna da siz karar verin. 20 Ocak’ta genel kurul var. İster 20 Ocak’a kadar, isterseniz sezon sonuna kadar. Karar sizin.
SAAT 22.00
- Başkanım antrenman ne zaman?
- Yarın saat 11.00’de.
- Ben yarın 11.00’de sahadayım. Takımı tribünden falan da izlemem. Cumartesi günü de takımın başında sahaya çıkarım. Göztepe maçında kazanacağımız 3 puan bizi şampiyon yapacak.
SAAT 22.05
- Başkanım sizden tek bir ricam var. “Kızlarıma daha önce söz verdim. Eğer Galatasaray’a, yuvama geri dönersem tweet atmamı istemişlerdi. ‘Nerede kalmıştık’ diyerek bunu tweet ile duyurabilir miyiz”
21. şampiyonluğun imzası ve tweeti o gece atılır. Hikayenin elbette bundan sonrası var. Nagotamo’nun transferinde Abdürrahim Albayrak’ın çabası, başkan ve yöneticilerle Terim’in uyumlu çalışmaları.
Hepsi o geceden sonra gelir. Bir telefonla başlayan gece 21. şampiyonlukla sonuçlanır
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