Fatih Terim'in saat saat G.Saray'a yeniden geliş hikayesi...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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GeriFutbol Fatih Terim'in saat saat G.Saray'a yeniden geliş hikayesi...
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Futbol
21.05.2018 - 22:43, Son Güncelleme:

Fatih Terim'in saat saat G.Saray'a yeniden geliş hikayesi...

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Fatih Terim'in saat saat G.Saray'a yeniden geliş hikayesi...

Galatasaray 21. şampiyonluğunu kazandı. Bu şampiyonlukta kuşkusuz pek çok ismin payı var. Başta Başkan Mustafa Cengiz, Abdürrahim Albayrak, futbolcular, yöneticiler...

Ama en büyük pay kuşkusuz Fatih Terim’e, İmparator’a ait. Peki ama “İmparator G.Saray’a nasıl geldi?” Başka bir deyişle; Şampiyonluğa giden yol nasıl açıldı

Fatih Terimin saat saat G.Saraya yeniden geliş hikayesi...

Gördüğünüz kareler o yolun nasıl açıldığının en güzel görüntüleri. G.Saray şampiyon oldu. Ama insan ister istemez soruyor ya o gece yaşanmasaydı. Gelin bu karelerin öyküsüne ve mimarlarına bir göz atalım.

Fatih Terimin saat saat G.Saraya yeniden geliş hikayesi...

SAAT 17.00’DE ÇALAN TELEFON

Terim, TFF’deki görevinden ayrılmış, Tudor ile ipler kopma noktasına gelmişti. Camiadaki pek çok isim, “Görev teklif edilmediği için Terim’in G.Saray’a kızgın olduğunu” fısıldıyordu kulaklara.

21. Aralık günü saat 17.00’de Başkan Dursun Özbek, Sportif A.Ş. için görev teklif ettiği Serdar Güzelaydın’ı aradı.

- Acele görüşmemiz lazım.

SAAT 18.00:

- Serdar, sana tam yetki. Git Fatih Hocam ile görüş. Bizi görüştür.

SAAT 19.00

- Hocam Serdar ben. Müsaitsen bir kahveye gelmek isterim.

- Buyur gel tabii. Kapımız her dosta açık.

· SAAT 20.15

- Hocam konu malum. Başkanın isteği ile geldim. G.Saray’ın sana ihtiyacı var.

- Aslında konuşulacak çok şey var ama bu laftan sonra (G.Saray’ın sana ihtiyacı var) başka bir şey konuşulmaz. İhtiyaç varsa konu kapanmıştır...

SAAT 20.20

Başkan Dursun Özbek ile Fatih Terim telefonda konuşurlar. Görüşmenin medyaya sızmaması için Fatih Terim, Dursun Özbek’i evine davet eder. 2 yıl önce olduğu gibi yeniden bir araya geleceklerdir.

SAAT 21.55

- Hocam 2 yıl önce kısmet olmadı ama şimdi olacak inşallah. Ben çok heyecanlıyım. Galatasaray’ın size ihtiyacı var.

- Galatasaray’ın bana ihtiyacı varsa konu kapanmıştır. Hiçbir talebim yok. Para işini de size bırakıyorum. Süre konusuna da siz karar verin. 20 Ocak’ta genel kurul var. İster 20 Ocak’a kadar, isterseniz sezon sonuna kadar. Karar sizin.

SAAT 22.00

- Başkanım antrenman ne zaman?

- Yarın saat 11.00’de.

- Ben yarın 11.00’de sahadayım. Takımı tribünden falan da izlemem. Cumartesi günü de takımın başında sahaya çıkarım. Göztepe maçında kazanacağımız 3 puan bizi şampiyon yapacak.

SAAT 22.05

- Başkanım sizden tek bir ricam var. “Kızlarıma daha önce söz verdim. Eğer Galatasaray’a, yuvama geri dönersem tweet atmamı istemişlerdi. ‘Nerede kalmıştık’ diyerek bunu tweet ile duyurabilir miyiz”

21. şampiyonluğun imzası ve tweeti o gece atılır. Hikayenin elbette bundan sonrası var. Nagotamo’nun transferinde Abdürrahim Albayrak’ın çabası, başkan ve yöneticilerle Terim’in uyumlu çalışmaları.

Hepsi o geceden sonra gelir. Bir telefonla başlayan gece 21. şampiyonlukla sonuçlanır

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