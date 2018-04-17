Fatih Terim'den sürpriz kamp kararı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanya'da 1 gün yerine 2 gün kamp yapılmasına karar verdi.
Galatasaray takımı, şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan Alanyaspor deplasmanı için 2 gün önceden kampa girecek.
Deplasman maçlarına her zaman 1 gün önceden giden Galatasaray kafilesi, bu kez geleneği bozacak!
Galatasaray, Akhisar Belediyespor maçının ardından Perşembe günü Antalya'ya gidecek.
Sarı kırmızılı takım, Alanyaspor maçı için hem 2 gün önce kampa gidecek hem de bu iklime alışma fırsatı bulacak
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