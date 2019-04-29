Fatih Terim'den imalı sözler! "Rakip takım..."
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, berabere kalarak liderlik fırsatını teptikleri Atiker Konyaspor maçının ardından konuştu.
Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Terim, "Skor çok beklediğimiz bir skor değil. Sevdiğimiz, hoşlandığımız bir skor da değil ancak yapacak bir şey yok. Beklemediğimiz hiçbir şeyle karşılaşmadık. Oynatmamaya yönelik rakibin kapalı oynayacağından emindik, öyle de oldu. Fırsatlarımız vardı, kullanamadık. Buna rağmen, her şeye rağmen yenmeliydik. Biraz daha agresif, daha fazla pozisyon bulan bir oyun oynamalıydık. Her ne kadar rakip oynatmama adına bayağı mücadele ettiyse de bunu kırmalıydık. Zaten böyle maçların kırılma anı atacağınız goldür. Onu da ne kadar erken bulursanız kazanma ve daha fazlasını atma ihtimaliniz artar. Daha fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Hele zaten herkes ceza almamız için uğraşıyor, onlara çanak tutmaya gerek yok. Buradan Galatasaray taraftarlarına sesleniyorum. Lider dönmek isterdik ama zaten 4 maçı kazanırsak şampiyon oluyoruz. Biraz daha zora soktuk sadece." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, deneyimli teknik adam, "Bizden puan almanın mutluluk verdiğini görmek de hoş açıkçası (gülerek)." sözleriyle rakibe göndermede bulundu.
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