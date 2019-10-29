Fatih Terim de formsuz

Spor Arena / Adil DEMİRÇUBUK - Beşiktaş yenilgisi, Galatasaray’da sezon başından beri yaşanan ancak hasır altı edilen bazı sorunların gün ışığına çıkmasını sağladı. Teknik direktör Fatih Terim, bazı oyuncularda yanıldığını kabul edip, ocak ayında operasyon yapacağını açıkladı. Galatasaray’da 21 kupa kaldıran tecrübeli çalıştırıcı, bu konuda tüm sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğunu da ifade etti.

Süper Lig’de ve Şampiyonlar Ligi’nde peş peşe kaybedilen maçlar sonrası sarı kırmızılı camiada Fatih Terim de eleştirilerden nasibini almaya başladı. Galatasaray’da tam 21 kupa kaldırarak erişilmesi güç bir başarıya imza atan Terim de tıpkı bekleneni veremeyen bazı futbolcular gibi formsuz olarak değerlendiriliyor. Terim’e yöneltilen eleştiriler, hatalı bulunan kararları şöyle:

9 haftadır aynı oyun planında ısrar etti

Galatasaray’ın ortaya koyduğu futbol sezonun ilk haftasından itibaren ışık vermiyordu, Fatih Terim buna rağmen herhangi bir taktiksel değişiklik yapmadı.

Yepyeni bir takım kurulmasına rağmen, son iki sezonda şampiyonluğu getiren oyun sisteminde ısrar etti. Ancak yeni gelen futbolcular bu sisteme uyum sağlayamadı.

'Rakibe göre sistem' tarih oldu

Sarı kırmızılı takım, Süper Lig’de oynadığı 9 maça da hemen hemen aynı oyun planıyla çıktı. ‘Rakibe göre oyun sistemi belirleme’ tarih oldu. Galatasaray her maça, artık herkes tarafından ezberlenmiş oyun kurgusuyla çıktı. Beşiktaş savunmasının ağır olduğu bilinmesine rağmen, bunu değerlendirecek bir sistem uygulanmadı. Risk alınmadı.

Tek kurtarıcı Emre Mor!

Fatih Terim’in en bilinen özelliklerinden biri, maç kazandıran hamleleri idi. Aynı anda üç oyuncu değiştirdiği karşılaşmalar bile oldu. Ancak bu sezon neredeyse her

maçta aynı değişikliklere imza attı. Hep kurtarıcı olarak sahaya Emre Mor sürüldü, özellikle fiziksel açıdan yetersiz olan bu oyuncu da hiçbir maçı kazandıramadı.

Beşiktaş'tan 7 kilometre daha az koştu

Galatasaray, geçen sezondan bu yana fiziksel eksikliğini bir türlü gideremedi. Şampiyonlar Ligi’nin en az koşan takımlarından biri olan sarı kırmızılıların Beşiktaş’a yenilmesinin en önemli sebebi de rakipten az koşmasıydı. Siyah beyazlılar tam 7 kilometre fazla koştu. Birçok futbolcunun sezon başı kampına katılmaması bunda büyük etken oldu.

Gol sorununa rağmen çift forvete dönülmedi!

Sarı kırmızı takım son 6 maçın 5’inde gol atamadı. İlk 9 haftalar itibariyle tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birini yapan Galatasaray’daki bu tabloya karşın Terim ve ekibi, tek santrfor oynatmakta ısrar etti. Taraftarın her maç doldurduğu Türk Telekom Stadı’ndaki karşılaşmalarda bile çift forvet denenmedi.

Deplasman fobisi de çözülemiyor

Deplasman fobisi Galatasaray’da yıllardır var olan bir problem. Takım bu sezona dek dış sahalarda kaybettiği puanları, içerideki maçları kazanarak telafi ediyordu. Ancak

sarı kırmızılılar bu sezon Türk Telekom’da sadece Kasımpaşa ve Sivas’ı yenebilince zirvenin 5 puan gerisine düştü. Dış sahadaki başarısızlık özellikle derbilerde ciddi kayıplara yol açtı.

Saha dışı olaylar konsantrasyonu bozdu

Galatasaray’da bu sezon saha içi sonuçlarından çok saha dışında yaşanan olaylar gündem oldu. Böyle olunca da futbol takımının durumu geri planda kaldı. Fatih Terim’in

Ali Koç’la söz düellosuna girmesi, Koç’un sahibi olduğu Divan Restaurant’la yolların ayrılma süreci ve zaman zaman yönetimle yaşadığı fikir ayrılıkları futbolun önüne geçti.