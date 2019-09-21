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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Takvim
21.09.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

Fatih Terim çözüm arıyor! Falcao ve Lemina...

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Fatih Terim çözüm arıyor! Falcao ve Lemina...

Fiziki olarak takımın gerisinde olan Falcao, Lemina ve Seri gibi isimler gerçek performansını gösteremiyor...

Yeni sisteme geçiş çok sancılı oluyor Hücumda üretkenlik az... 5 maçta, pozisyon sıkıntısı yaşandı, 6 gol atılabildi... Marcao, Luyindama, Mariano ve Nagatomo geçen sezonun gerisinde. Rakiplere çok kolay pozisyon veriliyor.

Hem Süper Lig hem de Avrupa'da çok zorlu bir takvimin içine giren Galatasaray'da sıkıntı yaşanıyor... Teknik direktör Fatih Terim üst üste oynanacak olan Malatya, F.Bahçe ve PSG maçları öncesi sorunlara çözüm arıyor.

SÜREKLİ 11'DE OYNATIYOR

Takımın kilit isimlerinden Falcao, Lemina ve Seri fiziki olarak takımın gerisinde olduğu için gerçek performansını gösteremiyor. Fatih Terim bu üç yıldızın da maç kondisyonunu artırması için sürekli ilk 11'de şans veriyor.

TÜM YÜK MUSLERA'DA

Bu sezon daha çok pas yapmaya ve topa hakim olmaya dayalı bir sisteme geçilmesi nedeniyle sancılar yaşanıyor. Özellikle hücumda üretkenlik çok az. Lig ve Avrupa'daki 5 resmi maçta pozisyona girilmekte zorlanılırken sadece 6 gol atılabildi. Aynı şekilde savunma hattında da problemler var. Marcao, Luyindama, Mariano ve Nagatomo geçen sezonun gerisinde. Rakiplere çok kolay pozisyon veriliyor. Defansın yükü Muslera'nın omuzlarında.

BEKLER DEĞİŞİYOR!

Sezon başından bu yana performansları eleştiri konusu olan Yuto Nagatomo ve Mariano kulübeye geçiyor.

FİZİK OLARAK YIPRANDILAR

Tüm maçlarda ilk 11'de oynayan ve fiziki açıdan da yıpranan iki tecrübeli yıldızın Yeni Malatyaspor deplasmanında yedek kalması bekleniyor. Fenerbahçe'nin transfer edilen Şener Özbayraklı böylece ilk kez 11'de görev alacak.

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