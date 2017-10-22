Faruk Süren: "Bence derbi..."

Galatasaray'da üst üste 4 yıl şampiyon olan ve UEFA Kupası'nı kaldıran takımın başkanı olan Faruk Süren, ezeli rekabetin önemine vurgu yaparken, derbi galibiyetinin moral açısından önemli olduğunu söyledi.

Süren, "380 küsur kez karşılaşmış ve karşılaşmaya devam edecek iki asırlık çınar. Bu rekabetin değerini ve önemini bilmeliyiz ama derbileri abartmamak da lazım. Neticede şampiyonluğun yolu diğer maçlardan geçiyor. G.Saray'ın saha ve taraftar avantajı var ancak teknik-idari açıdan ben yeterli bulmuyorum. İnşallah yanılıyorumdur. Takım oyunu değil, bireysel yetenekler sonucu etkiler diye düşünüyorum. Skor tahmini veremem ama beraberlik kokuyor" dedi