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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Uğur MELEKE
11.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Falcao sadece gol atmaz oyun da kurar

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Falcao sadece gol atmaz oyun da kurar

33 yaşında olmasına bakmayın, son 3 yılda 118 maç oynadı.

Falcao’yu Falcao yapan detayların en önemlisi, oyunu sadece bitiren değil, kuran olmayı da sevmesi. Geçen yıl topla en fazla oynadığı bölge, orta yuvarlağın solu. 18 şut pası yapmış. Bu sayı Diagne, Mitroglou ve Eren’in toplamı kadar.

Bu yazıyı kaleme aldığım an itibariyle Falcao, İstanbul’a ayak basmış değildi. Ancak olur da Galatasaray, Kolombiyalı santrforu renklerine bağlayabilirse sarı kırmızılara da, lige de çok değer katacağı kesin. Falcao 33 yaşında. Elbette 5 yıl önceki fiziksel seviyesinde değil. Ancak Ligue 1’de son 3 yıl verilerini incelediğimizde sert bir düşüş yaşamadığını, aksine Gomis örneğinde olduğu gibi belli bir standardı tutturmaya devam ettiğini görüyoruz.

Kolombiyalı’nın son 3 sezonda Monaco’da oynadığı maç sayıları sırasıyla 43, 36 ve 39 (toplam 118)...

2015-16’da Chelsea’de yaşadığı kasık probleminden sonra bir daha futbola uzun bir ara vermişliği yok. Sezon başına 38-40 maça çıkıyor. Son 3 sezondaki gol sayıları da 30, 24 ve 16 olarak gerçekleşmiş. Yanılmıyorsam Süper Lig’de son 3 sezonda 70 resmi gol atan bir oyuncu yok (Burak’ın Çin macerası olmasa muhtemelen o olacaktı). Monaco’nun korkunç 2018-19 gidişatına rağmen Kolombiyalı kaptanın istatistikleri yine takdire değer.

76 ŞUTTA 42 iSABET

OPTA’dan Mustafa Özdemir’in sağladığı verilere göre; Falcao, geçen sezon Ligue 1’de 33 maçta 2 bin 562 dakika sahada kalmış. 76 şut, 42 isabet, 15 gol (sadece 3’ü penaltı), 4 direkten dönen topu var. 63 faul kazanmış, yalnızca 14 ofsayta düşmüş. Sahipsiz top kazanma sayısı 85. Ancak Falcao’yu Falcao yapan detaylardan belki de en önemlisi, oyunu sadece bitiren değil, kuran olmayı da sevmesi. Geçen yıl bölgelere göre topla buluşma sayılarını incelediğimizde meşin yuvarlakla en fazla oynadığı bölge, orta yuvarlağın solu (171 kez). Buna paralel olarak da sezonu 18 şut pasıyla kapamış. Geçen sezon Galatasaray santrforları Diagne, Mitroglou ve Eren’in toplamı kadar bu sayı.

MAURIZIO TERiM’iN JORGINHO SERI’Si

Seri, 25 milyon Euro’luk market değeri itibariyle Süper Lig’in en kıymetlisi. Ama bizim burada Nice’teki muazzam Seri’yi mi, yoksa Fulham’daki şaşkın Seri’yi mi izleyeceğimiz, galiba nasıl kullanılacağına bağlı. Terim’in şu ana kadar Seri’yi kullanma biçimi geçen yıl Sarri’nin Jorginho’su gibi: Geçiş adamı, pas istasyonu, takımın kalbi. Ancak Fildişili’nin kariyerine baktığımızda 6 numarada değil 8 numarada daha verimli olduğunu görüyoruz. Çünkü riskli oynuyor, öne deniyor, asist seviyor, alanını da zaman zaman kaybediyor. Eğer Seri Panathinaikos ve Akhisar maçlarındaki gibi kullanılacaksa, ona hafta içleri bol bol Fernando videosu izletmek gerekebilir! Geçen sezon Premier Lig’i yakından takip edenler, Sarri-Jorginho meselesinden de haberdarlardır. Maurizio Sarri’nin Chelsea’si de aynen Akhisar ve Panathinaikos maçlarındaki Galatasaray gibi sahaya 4-1-4-1 diziliyordu. Savunma önündeki 6 numara rolü İtalyan Jorginho’ya verilmişti ki bu tercih bütün bir sezon boyunca tartışıldı. Hatta Sarri’nin sonunu getiren faktörlerden biri oldu. Zira Jorginho ayağı iyi bir orta saha oyuncusu ama kesici özelliği kısıtlı. Boyu çok uzun sayılmaz ve gerektiğinde stoperlerin arasına girmek gibi bir alışkanlığı da yok. Oysa Kante klasik bir 6 numara. Ama Sarri sezonun büyük bölümünde Jorginho’yu 6’da, Kante’yi 8’de (sağ içte) oynatmayı tercih etti.

120 MAÇIN 105’iNDE 8 NUMARA OYNADI

Fatih Terim’in Panathinaikos ve Akhisar maçlarındaki kadro tercihlerini görünce de Sarri’yi hatırladık ister istemez. Terim, Seri’yi savunma ikilisinin önünde pas istasyonu olarak kullanıyor. Pana maçında Donk, Akhisar önünde de Selçuk’tu merkezde Belhanda’ya eşlik eden. Benim gördüğüm kadarıyla Seri şaşkındı ya da en azından verebileceklerini maksimumunu o alanda vermesi zordu. Evet, Fildişili oyuncunun kariyerinde ön libero oynamışlığı da var. Ancak Fulham’da 34 maçın 25’inde, Nice’te (üç sezonda toplam) 120 maçın 105’inde, milli takımda da 26 müsabakanın 25’inde daha önde oynadı. Yani Seri’nin alışkanlığı da ağırlıklı olarak 8 numara oynamak. Öne oynamak, risk almak, asist ve gol denemek.

YENi KADRO liG iÇiN YETERli AMA...

Galatasaray geçen sezonun şampiyon kadrosundan 3 kilit oyuncu kaybetti: Fernando, Ndiaye ve Onyekuru... Yerlerini 5 kilit oyuncuyla doldurdu: Seri, Emre, Adem, Jimmy ve Babel. Hücumda rotasyonun genişlediğini rahatlıkla söyleyebiliriz; Fatih Terim’in ilerideki 3 pozisyon için artık elinde 8 adamı var (Diagne, Feghouli, Jimmy, Babel, Adem, Emre, Mitroglou ve Yunus). Babel ve Adem’in hem santrfor hem kenar oynayabilirliği avantaj. Kadro derinliği lig için yeterli görünüyor ancak Galatasaray’ın özellikle Şampiyonlar Ligi’ndeki oyun biçimini son santrfor transferi belirleyecek.

Jean-Michael Seri

G.Saray geçen sezon top 6 içinde en az sahipsiz top kazanan (55,35) ve top kapma başına en fazla faul yapmak zorunda kalan takım (5,17). Terim eğer Seri’yi 6 numarada düşünürse bu istatistikler değişmez ve özellikle Devler Ligi’nde başa iş açabilir. Ama Donk 6, Seri 8 numarada kullanılırsa geliştirilebilir bu sayılar.

Ryan Babel

Hazırlık döneminde kadronun da imkanları çerçevesinde santrfor oynadı. Gerek oyun bilgisi, gerek kalitesiyle rotasyonda Diagne ve Mitroglou’nun önüne geçti. Falcao gelirse Babel muhtemelen kanat rekabetine katılacak. Galatasaray’ın geçen yıl Şampiyonlar Ligi’nde çok eksikliğini hissettiği deneyime sahip.

Adem Büyük

Hazırlık maçlarında sol açık oynadı. Onyekuru’dan daha az patlayıcı. Daha az çalım atacak. Ama gol katkısı açısından Nijeryalı’yı yakalayabilecek yeteneğe sahip. Ceza alanına çok daha fazla adım atıyor, ikinci santrfor olarak içeriye sızmayı iyi biliyor. Bir de boyundan çok üstün kafa hakimiyeti var. Ligde katkı yapacaktır.

Emre Mor

Travmatik birkaç yıldan çıkmış bir genç. Dortmund’da kondisyoner Schrey tarafından takım önünde cezalandırılmış, Vigo’da da sosyal medyadan bir kaptan fırçası yemişti. Ancak yaşı çok genç, yeteneği tartışılmaz ve Terim’e saygısı da dikkat çekiyor. Ben hazırlık maçlarındaki görüntüsünü de beğendim. Çıkış yapabilir.

Jimmy Durmaz

Hazırlık kampının sürprizi. Feghouli’nin kampa geç katılması sebebiyle sağ açıkta birinci opsiyondu. Fiziksel olarak hazır gelmiş ama savunmaya yardım konusunda zafiyet yaşadı. Zaman zaman kullandığı etkili duran toplarla dikkat çekti. Akhisar maçında ilk 11’deydi ama orta vadede iyi bir kulübe silahı olmaya aday.

Galatasaray’ın geçen yıl gol/şut oranı, rakiplerinin üzerinde seyretmiş. Ligde 34 maçta toplam 364 şut atıp 72 gol bulan Galatasaray, her 5 şutta 1 kez (%20) sevinmiş. Bu oran F.Bahçe’de yüzde 12, Başakşehir’de 13, Trabzonspor’da 15, Beşiktaş’ta 19 olarak gerçekleşmiş.

Galatasaray’ın 2018-19 sezonu takım eni, OPTA verilerine göre 48,3 metre... Bu genişlik, şüphesiz ki takımın orta sevdasını ve Mariano-Nagatomo bindirmelerini işaret ediyor. En tablosunda Beşiktaş 45,2, Başakşehir 45,4, Trabzonspor 47,4, Fenerbahçe 47,8 metreyle takipteler

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